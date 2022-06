"La dolce vita", ecco il tormentone estivo di Fedez, Tananai e Mara Sattei - VIDEO

"La dolce vita", il tormentone estivo architettato da Fedez in collaborazione con Tananai e Mara Sattei, debutta direttamente in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Italia nell’ultima settimana secondo i dati forniti dalla Fimi, la Federazione industria musicale italiana. Solo un secondo posto per Blanco e la sua «Nostalgia», il singolo che completa la narrazione di «Blu Celeste», il fortunatissimo album d’esordio di un artista che sta fortemente contribuendo ad una rivoluzione delle sonorità del pop italiano, un percorso inaugurato con la vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood. Si accomoda sul gradino più basso del podio Rhove, uno dei nuovi nomi di spicco della scena rap italiana: il brano si intitola «Shakerando», nuovo singolo che segna la prima collaborazione col producer francese Voluptyk, con cui l’artista crea un brano divertente ed energico dal sapore internazionale.

Scende al quarto posto Jovanotti con «I Love You Baby», il brano con cui il 'ragazzo fortunatò si prepara alle feste estive del Jova Beach Party. In quinta posizione troviamo il duetto che unisce l’ex "Amici di Maria De Filippi" Irama e Rkomi, appena nominato nuovo giudice di X-Factor, intitolato «5 Gocce». Scendono al sesto posto i Pinguini Tattici Nucleari, il loro nuovo singolo si intitola «Giovani Wannabe». Precipita al settimo posto l’ex One Direction Harry Styles: il brano, la cui uscita è stata accompagnata da un video già diventato virale, si intitola «As It Was». Ottava posizione occupata da Elodie con «Bagno a mezzanotte», il brano scritto per lei (anche) da Elisa. Il successo virale di Tananai dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo ha rilanciato la sua produzione, soprattutto il singolo «Baby Goddamn», uscito nel 2021, che occupa la nona posizione. A chiudere la top ten ci pensano Rkomi ed Elodie, insieme per «La coda del diavolo», brano che chiude la narrazione di «Taxi Driver», ultimo disco del rapper milanese e il più venduto del 2021.

