Lazza con "Sirio" si riprende la vetta della classifica degli album

Lazza si riprende la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con "Sirio", considerato uno dei migliori debutti dell’anno. Al secondo posto continua a brillare la stella di Rkomi con Taxi Driver, il disco più venduto del 2021, mentre sul terzo gradino del podio è in risalita anche l’ex One Direction Harry Styles con Harry's House.

Stabile al quarto posto il vincitore dell’ultima edizione di Amici, Luigi Strangis, con l’album che porta il suo cognome. Seguono le tre new entry della settimana: in quinta posizione Jake La Furia con Ferro del mestiere, terzo album solista del rapper che ha radunato diverse generazioni del rap italiano e non solo, chiamando al suo fianco produttori e artisti tra i più noti e interessanti della scena urban, chiamando Lazza, Emis Killa, Paky, 8blevrai, Inoki, Ana Mena, Noyz Narcos, Yung Snapp, Big Fish, 2nd Roof, Don Joe, Drillionaire, Dj Shocca, Mace, Itaca e The Night Skinny. Al sesto posto c'è Drake con il nuovo Honestly, Nevermind, uscito a sorpresa a distanza di nove mesi da «Certified Lover Boy», seguito da «Delinquente», il primo album di Baby Gang, il rapper più discusso della nuova generazione dell’hip hop italiano. Scendono di una posizione Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare e Blanco con Blu Celeste. Chiude la top ten il gruppo coreano dei BTS con Proff. Tra i singoli si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta «La dolce vita», il singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei, già disco d’oro. Per i vinili il primo posto va a "A light for attracting attention» di The Smile.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti dal 17 al 23 giugno:

1) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) HARRY'S HOUSE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) STRANGIS, LUIGI STRANGIS (21CO-ARTIST FIRST)

5) FERRO DEL MESTIERE, JAKE LA FURIA (EPIC-SONY MUSIC)

6) HONESTLY, NEVERMIND, DRAKE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) EP2, BABY GANG (ATLANTIC/WM ITALY-WARNER MUSIC)

8) IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE, IRAMA (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

9) BLU CELESTE, BLANCO(ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) PROOF, BTS (BIGHIT MUSIC-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli più scaricati:

1) LA DOLCE VITA, FEDEZ, TANANAI & MARA SATTEI (COLUMBIA/CAPITOL-SONY MUSIC)

2) SHAKERANDO, RHOVE (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

3) GIOVANI WANNABE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) 5 GOCCE, IRAMA FEAT. RKOMI (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

5) NOSTALGIA, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Ecco, infine, la classifica dei vinili:

1) A LIGHT FOR ATTRACTING ATTENTION, THE SMILE (BB(XL REC.)-SELF)

2) HARRY'S HOUSE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY MUSIC)

3) THE PLATINUM COLLECTION - GREATEST HITS I + II + III , QUEEN (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS, DAVID BOWIE (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

5) LIVE ON TWO LEGS, PEARL JAM (EPIC-SONY MUSIC).

