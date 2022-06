Malgioglio, online il nuovo video di "Sucu, sucu". Titolo "allusorio" e sound messicano

Cristiano Malgioglio torna con un nuovo brano, il singolo dal titolo "Sucu Sucu". Cantante, paroliere e uno dei più amati personaggi televisivi italiani, Malgioglio è da anni il protagonista dell'estate con i singoli "Notte Perfetta", "Mi sono innamorato di tuo marito", "Danzando Danzando", "Dolce Amaro" e "Tutti Me Miran", per nominarne alcuni, e torna con la sua ironia e la sua gioia per un'altra estate in musica.

Il video del brano, diretto da Fabrizio Conte, richiama le atmosfere spagnole del mondo di Pedro Almodovar e trasmette, per immagini, la stessa ironia e la stessa voglia di divertimento che ritroviamo nel brano.

"Sucu Sucu" è già dal 17 giugno in radio e da oggi 24 giugno sulle piattaforme digitali per Artist First. Malgioglio ha pubblicato il 20 maggio "Malo", disco con cui ha voluto racchiudere alcuni brani della musica latina che da sempre fanno parte della sua vita. Il primo brano del disco è "Forte forte forte" scritto da lui per Raffaella Carrà che ne fece un grande successo, questa volta invece è proprio Cristiano ad interpretarlo così da omaggiare la grande artista. Nel disco sono presenti duetti con artiste italiane sue amiche da sempre come Omara Portuondo, straordinaria artista cubana, Iva Zanicchi e Orietta Berti.

