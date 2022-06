Ultimo canta a Scampia: "Voi siete molto altro, sempre dalla vostra parte"

"Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire sentir parlare solo dei lati negativi della propria zona. Immagino che per i ragazzi di Scampia sia la stessa cosa. Allora oggi ho pensato di venire qui a cantare e spero che questo video possa contribuire a raccontare che noi siamo molto altro. Dalla parte vostra, sempre”. E' il messaggio di Ultimo, il cantautore romano (all’anagrafe Niccolò Moriconi), che prima delle due concerti in programma stasera e domenica allo stadio Maradona di Napoli, ha deciso di esibirsi in piazza Ciro Esposito a Scampia. Prima l’annuncio nelle storie di Instagram (“Ci vediamo alle 18.30 a Scampia”), poi il viaggio nella periferia nord dove ad aspettarlo c’erano centinaia di persone.

