"Caramello" di Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Indigo brano più trend su YouTube

«Caramello», hit estiva firmata da Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e la spagnola Lola Indigo, si conferma in vetta della classifica dei brani più trend in Italia su YouTube. Nuova entrata direttamente in seconda posizione, si tratta del nuovo singolo del rapper napoletano Luchè dal titolo «La notte di San Lorenzo» in cui l’artista utilizza il sample di "Je Sto Vicino A Te", capolavoro firmato da Pino Daniele. Si accomoda dunque sul gradino più basso del podio «S!r!» il brano che mette insieme, sotto la supervisione in produzione di Charlie Charles, ThaSupreme, nuovo genietto dell’urban italiano, Lazza e Sfera Ebbasta.

Quarta posizione occupata dal rapper Escomar, il suo nuovo brano si intitola «Fratello mio». Scende al quinto posto «Tropicana», il tormentone estivo confezionato dai Boomdabash con il supporto di Annalisa e della premiata ditta Takagi&Ketra alla produzione. Altro tormentone in sesta posizione, si tratta di quello che ha unito la coppia inedita formata da Baby K e Mika, il titolo della hit è «Bolero». Dopo aver generato oltre 13 milioni di riproduzioni su TikTok, Central Cee, rapper nativo di West London, è tornato con un nuovo singolo dal titolo «Doja», il video è diretto da Cole Bennett dei Lyrical Lemonade e occupa il settimo posto della particolare chart. Scende in ottava posizione ValePain con il nuovo singolo «Te Quiero». Nuova entrata direttamente al nono posto, il brano si intitola «Copacabana» ed è il frutto della collaborazione tra due dei più giovani protagonisti della scena rap contemporanea: Rhove e Paky. Chiude la top ten Xhensila Myrtezaj, cantante, modella e imprenditrice albanese, che insieme al rapper Noizy, anche lui albanese, ha confezionato «Edhe nje nate».

