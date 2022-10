I Maneskin spoilerano sui social il nuovo singolo "The loneliest" - VIDEO

A poche ore dall’uscita del nuovo singolo, «The loneliest» in arrivo il 7 ottobre, i Maneskin hanno spoilerato sui loro social una clip di 35 secondi con un estratto del brano. Le immagini scelte per accompagnare la clip rispecchiano l’atmosfera dark-gothic della canzone. «The loneliest» arriva a cinque mesi di distanza dall’ultimo singolo, «Supermodel», seguito dalla cover di «If I can dream» di Elvis contenuta nella colonna sonora del biopic di Baz Luhrmann dedicato al Re del Rock.

© Riproduzione riservata