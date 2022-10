I Blink-182 tornano live in formazione originale con Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker

Torna in formazione originale, composta da Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker, la band californiana blink-182 con l’unica data italiana del loro "blink-182 Tour 2023», il 6 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna. Ad aprire il concerto The Story So Far, gruppo pop punk statunitense. A partire da marzo 2023, e fino a febbraio 2024, i blink-182 partiranno con un tour mondiale che toccherà, per la prima volta, l’America Latina per poi passare in Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda. Inoltre, la band lancerà il nuovo singolo «Edging» in uscita venerdì 14 ottobre, segnando, per la prima volta dopo un decennio, il ritorno in studio insieme di Mark, Tom e Travis. Nel 2019 i blink-182 hanno pubblicato l’ottavo album di studio «Nine», ad anticiparlo i singoli «Blame It on My Youth», «Generational Divide», «Happy Days» e «Darkside», I Really Wish I Hated You».

«Abbiamo lavorato perché quest’album fosse diverso, non è successo per caso - afferma Mark Hoppus -, volevamo metterci alla prova, essere una band che non si muove solo all’interno di uno schema, passando dal punk all’hip hop, alla dance, al metal. Chi se ne frega dei generi, non interessano più a nessuno, la gente vuole ascoltare cose eccitanti, noi vogliamo suonare cose eccitanti, e così è stato. Ci sembrava stupido restare chiusi nella nostra scatola, in un momento in cui ci sono così tante cose diverse in giro, così tanti suoni, stili, possibilità, idee. E abbiamo pensato che saremmo stati molto più felici se non avessimo fatto una sola cosa». Fin dalle loro origini, quasi trent'anni fa, i blink-182 hanno venduto oltre cinquanta milioni di album in tutto il mondo, diventando una delle rock band più rappresentative della loro generazione. La band ha già collezionato diversi dischi di platino e singoli di successo e con Delonge, tornato dopo quasi un decennio, i fan possono aspettarsi quella magia che il trio ha sempre portato sul palco nel corso degli anni. Con il loro nuovo album in uscita nel 2023, i blink-182 sono entusiasti di affrontare insieme il loro futuro.

