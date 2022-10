E' "Miracle", il nuovo singolo dei The Tenors col messinese Alberto Urso. Ecco il video girato in Sicilia

E' la nuova avventura di Alberto Urso, il messinese vincitore di Amici 2019. Si chiama The Tenors, il gruppo internazionale che lo ha accolto. E di cui nei giorni scorsi è uscito il nuovo singolo dal titolo "Miracle". Una canzone con un chiaro messaggio di speranza, guarigione e armonia. Si tratta del primo lavoro dopo che nella formazione sono entrati Mark Masri (candidato ai Grammy e al Juno) e proprio Alberto Urso. E Victor, Clifton, Mark e Alberto hanno scelto l’Italia, in particolare la Sicilia, per girare il videoclip del brano. In particolare il video è stato girato nello splendido scenario del teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina ad Agrigento. Il brano disponibile dal 30 settembre in tutte le radio ha già fatto il pieno dei like nell’emozionante video in cui la dirompente voce della formazione incontra le immagini della Sicilia, del suo mare, dei suoi colori.

The Tenors

The Tenors è un gruppo vocale composto da Victor Micallef, Clifton Murray, Alberto Urso e Mark Masri. Si sono esibiti in più di 60 programmi televisivi internazionali. Hanno partecipato all’Oprah Winfrey Show con Céline Dion nel 2010, alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2010 a Vancouver, al 63° Primetime Emmy Awards nel 2011 e al Diamond Jubilee Show di ITV al castello di Windsor per la regina Elisabetta II nel 2012. Hanno condiviso il palco con Sarah McLachlan, Neil Young, Paul Anka, Justin Bieber, Charice, Paul McCartney, Brian McKnight, David Foster, Natalie Cole e Jackie Evancho.

Universal Music Group ha pubblicato il loro album di debutto omonimo e il doppio disco di platino The Perfect Gift nel novembre del 2009. I Canadian Tenors sono stati ribattezzati The Tenors nel novembre 2012 prima del loro terzo album, Lead with Your Heart, diventato disco di platino in Canada in sette settimane. L’album ha ottenuto un Juno Award 2013 come Adult Contemporary Album of the Year e una nomination Juno per il Jack Richardson Producer of the Year Award per la produzione di Bob Ezrin di Forever Young. Con l’uscita di Fraser Walters dal gruppo nel luglio del 2022, i Tenors aggiungono il canadese Mark Masri e l’italiano Alberto Urso ad agosto per continuare questo percorso in quattro.

