"The Loneliest" dei Maneskin è il singolo più venduto

Debuttano direttamente in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Italia, secondo i dati della Fimi, i Maneskin con «The Loneliest», ultimo singolo proposto al mercato, una ballad che non tradisce gli intenti rock della band romana che ha conquistato il mondo. Si accomoda in seconda posizione «Ricordi», ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, il secondo dopo «Dentista Croazia» ad anticipare il nuovo album. Conferma sul gradino più basso del podio dove troviamo «Ferrari», hit mondiale firmata dal producer James Hype con la voce della cantante inglese Miggy Dela Rosa, nella versione remix alla quale si aggiungono le barre del nostro rapper Lazza.

Scende in quarta posizione «s!r!», nuovo lavoro del giovanissimo thasup, uno degli artisti che stanno rivoluzionando le sonorità del pop/urban italiano e leader indiscusso della settimana musicale, tant'è che sette singoli su dieci sono estratti dal suo nuovo album «c@ra++ere s?ec!@le"; a firmare il nuovo brano con lui Lazza e Sfera Ebbasta, mentre al banco regia Charlie Charles. Salgono al quinto posto i Pinguini Tattici Nucleari, stavolta con la hit estiva «Giovani Wannabe», uscita alla vigilia di un fortunatissimo tour. Sesta posizione assegnata di nuovo ad un brano firmato thasup, si tratta di «r() t() nda», featuring con Tiziano Ferro. Ancora thasup al settimo posto, stavolta con «C!ao», featuring con Rondodasosa. Rientra in chart dalla porta numero 8 «I'm Good (Blue)», collaborazione tra il dj di fama mondiale David Guetta e la cantante statunitense di origini albanesi Bebe Rexha. Debutta al nono posto «BZRP Music Session #52», nuova session a cura del dj e producer argentino Bizarrap, pseudonimo di Gonzalo Juliàn Conde, questa volta accompagnato dal ventenne spagnolo Quevedo. Chiude la top ten Capo Plaza, uno dei trapper più seguiti della scena italiana, il suo ultimo singolo si intitola «Capri Sun».

