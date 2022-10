Shakira, ecco il video del nuovo singolo "Monotonia"

È uscito in digitale "Monotonia" (Sony Music), il nuovo singolo dell’artista multiplatino pluripremiata ai Grammy e ai Latin Grammy Awards Shakira in collaborazione con la superstar latina Ozuna. Il brano arriva in radio il 21 ottobre, mentre è già online anche il video ufficiale, diretto alla stessa Shakira insieme a Jaume de la Iguana, con cui collabora da tempo. La bachata «Monotonía» è il secondo singolo del prossimo progetto di Shakira e segue il successo dell’ultimo singolo «Te Felicito» insieme a Rauw Alejandro che ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Latin Airplay all’inizio di quest’anno.

Shakira ha venduto più di 80 milioni di copie in tutto il mondo e durante la sua carriera ha vinto 3 Grammy Awards e 12 Latin Grammy Awards, oltre a numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. È l’artista latina più cliccata su YouTube e una delle 10 più visualizzate di tutti i tempi, con più di 20 miliardi di views, oltre ad essere l’artista femminile latina con più stream su Spotify. Con oltre 10 miliardi di stream, è una delle artiste femminili con il maggior numero di ascolti streaming di sempre. Attualmente sta registrando il suo prossimo album in studio.

