"E' morto Jerry Lee Lewis, icona del rock 'n' roll": prima l'annuncio, poi la smentita. E' una bufala

Prima l'annuncio della morte, poi le scuse. E' accaduto in serata quando TMZ, citando alcune fonti aveva annunciato la morte di Jerry Lee Lewis, leggenda del rock 'n' roll. Secondo Tmz il cantante autore di "Great Balls of fire" sarebbe morto a 87 anni nella sua abitazione di Memphis, Tennessee. Ma dopo circa mezz'ora le scuse del popolare sito di gossip: "Ci hanno detto che è vivo ed è a Memphis. Qualcuno che si era detto il rappresentate di Lewis ci aveva prima detto che era morto. Ma non è il caso. Tmz si rammarica dell'errore", prosegue il sito.

Lewis è considerato uno dei più grandi artisti del XX secolo e uno dei fondatori del rock 'n' roll. Lewis, noto per successi come "Whole Lotta Shakin' Goin' On" e "Great Balls of Fire", ha vinto quattro Grammy, tra cui un Grammy alla carriera e due Grammy Hall of Fame Awards. È stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986.

