Cremonini ed Elisa, un duetto da emozioni forti: "Sei la mia regina", "Tu geniale e visionario" IL VIDEO

"Una regina ed io nel grande castello di una fiaba chiamata Poetica. Tra i momenti più intensi e belli della mia vita sul palco". Cesare Cremonini celebra così lo straordinario duetto con Elisa, andato in scena al Mediolanum Forum di Assago (Mi). In occasione della data di chiusura, sarà accompagnato sul palco da Elisa, con cui duetterà per la prima volta. La serie di concerti è decollata l’estate scorsa da San Siro, proseguita con sette date negli stadi italiani e il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, e tornata con 13 show indoor nelle città di Milano, Roma e Bologna, che hanno riscosso un successo senza precedenti e venduto oltre 450 mila biglietti in un anno.

Due ore e venti di uno spettacolo di grande impatto visivo con laser, luci, coriandoli e fiamme che fanno da sfondo ai momenti più elettronici che si alternano ad altri più intimi piano e voce, in una scaletta di ventisei brani che attraversano un repertorio di canzoni senza tempo. Visto il grande successo del triplo vinile numerato di "Cremonini live stadi 2022 + Imola" andato esaurito prima dell’inizio del tour, è disponibile una nuova versione colorata in uscita il 25 novembre.

E un momento straordinario è stato quello del duetto con Elisa, che subito dopo ha scritto: "Onorata di essere stata su quel palco insieme a te in un momento così importante, sommersa da tutto quell’amore e ora dai bei messaggi che sto ricevendo grazie al tuo invito… Ma soprattutto grazie alla tua visione unica e geniale. Tu hai sognato e visto tutto questo per primo, e come per incanto è diventato realtà. Un mio caro amico, un poeta straordinario, Ivan Crico, un giorno mi disse che tutto ciò che serve a un artista è una visione, ho sempre pensato che avesse ragione".

