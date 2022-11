Nico Fidenco è morto stanotte a Roma all'età di 89 anni. Storica la sua esibizione a Canzonissima del 1968 dove presentò il celebre brano Legata a un granello di sabbia, considerata il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia, in quanto rimase prima in classifica per 14 settimane e fu il primo 45 giri a superare in Italia il milione di copie vendute (ne raggiunse addirittura il milione e mezzo), tutti incisi per l'etichetta RCA Italiana

