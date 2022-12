Beatrice Quinta, ecco l'inedito "Se$$o". Chi è la cantante palermitana di X Factor 2022.

"Credo sia stata la serata più bella della mia vita con le mie persone preferite, me la ricorderò per sempre, X Factor ci ha regalato un sogno. E abbiamo trionfato tutti". Lo ha detto Beatrice Quinta, giunta seconda nella finale di X Factor, nella conferenza stampa al termine dello spettacolo al Forum di Assago. "Ho tanti pezzi che non vedo l'ora che prendano vita, ora farò le stesse cose che facevo prima ma con nuove consapevolezze e una struttura più solida alle spalle", ha aggiunto. I Santi Francesi ad aggiudicarsi la vittoria della sedicesima edizione di X Factor. mentre Linda si è piazzata al terzo posto e i Tropea al quarto.

Chi è Beatrice Quinta

Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta, è una giovane cantautrice siciliana, nata a Palermo nel 1999. Inizia a scrivere racconti da piccola e poi inizia il suo percorso artistico trasformando quello che scrive in musica, con uno stile pop ironico e seducente. Ama le coreografie e tutto ciò che rientra nella definizione di trasformismo ed evoluzione.

Scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti e scrive top line per diversi dj in tutta Europa.

Ad X Factor mostra tantissime sfumature della sua proposta artistica, sperimentando con il vocoder e misurandosi con un elettropop molto interessante. Si fa conoscere alle Audizioni con il suo inedito “Se$$o”, passando alla fase di Bootcamp senza l’approvazione di Rkomi.

È Dargen D'Amico a puntare su di lei, facendo il primo switch della sua carriera come giudice di XF per averla nel suo Roster. In questa fase, Beatrice canta una cover di “Nell’aria” di Marcella Bella, riscuotendo un enorme successo tra il pubblico e confermando le altissime aspettative di Dargen. Il giudice, dopo averla ascoltata ben due volte alle Last Call, con una cover de “Il cielo” di Renato Zero e a cappella, decide di prenderla sotto la sua ala per volare ai Live Show.

