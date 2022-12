Fedez, ecco il video del nuovo singolo "Crisi di Stato"

E' uscito oggi «Crisi di stato», il nuovo singolo di Fedez per Columbia Records/Sony Music Italy. Il brano, prodotto da Simonetta, vede Fedez perdersi nelle atmosfere di un rave Hyperpop, accompagnato da una martellante cassa dritta e coronato da tutto il disilluso romanticismo che lo contraddistingue e mostra ancora una volta quanto sia impossibile definire l’artista. In copertina Fedez si mostra a petto nudo, «ripulito» dai suoi tanti tatuaggi.

Sulla cover di "Crisi di Stato" Fedez è ritratto a torso nudo senza tatuaggi e solo la cicatrice dell’intervento subito a marzo. «L'idea era di mettersi a nudo - dice - Per me è stato un anno pieno di sorprese, belle e brutte, e la copertina solo con la mia cicatrice, che è un pò il best of del mio anno, era semplicemente un modo per chiudere un cerchio di un 2022 che ha avuto tanti alti e tanti bassi, ma che nel complesso, visto che sono ancora qua, direi "buono"».

