"T'appartengo" di Ambra in vetta alla classifica iTunes AUDIO E TESTO

Dopo l’esibizione durante la finale di X Factor, «T'appartengo» di Ambra è tornata prepotentemente in vetta a tutte le classifiche specializzate, compresa quella dei brani più scaricati da Itunes; si tratta di un brano cult per quello che riguarda la musica italiana degli anni '90. Sale in seconda posizione «Heaven», tentativo di tormentone natalizio firmato dai salentini Boomdabash che riprendono un classico degli Eiffel 65. Scala sul gradino più basso del podio «The Loneliest», nuovo singolo dei Maneskin; il brano è stato suonato per la prima volta dal vivo a Londra, ultima tappa del tour mondiale della band romana. Conferma in quarta posizione per Annalisa con «Bellissima», la sua hit post estiva.

Quinto posto che ci porta in clima natalizio con il classico «All I Want For Christmas Is You» di Mariah Carey, pubblicato nel 1994. Sale in sesta posizione «BZRP Music Session #52», nuova session a cura del dj e producer argentino Bizarrap, pseudonimo di Gonzalo Juliàn Conde, questa volta accompagnato dal ventenne spagnolo Quevedo. Rientrano in chart dalla porta numero 7 i Black Eyed Peas con «Simply The Best» brano confezionato con il supporto della brasiliana Anitta ed El Alfa. Ottava posizione occupata da Jovanotti con «Se lo senti lo sai», singolo scritto con Samuel dei Subsonica e l’ultimo ad aver anticipato l’uscita dell’album «Il disco del sole». Nono posto assegnato ai Pinguini Tattici Nucleari per la loro «Ricordi», singolo estratto da «Fake News», il loro nuovo album. Chiude la top ten Tananai con «Abissale», ballad che ha anticipato l’uscita del disco «Rave, Eclissi», uscito poco prima dell’annuncio del ritorno al Festival di Sanremo dopo il «trionfale» ultimo posto della scorsa edizione.

Il testo di "T'appartengo" di Ambra

Io mi ero persa nella nebbia e tu

Tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più

E adesso che siamo tornati insieme

Ti dico t'amo e tu non me lo dici mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura che non hai paura

Che sia una fregatura dirmi "amore mio"

Perché un amore col silenziatore

Ti spara al cuore e pum! Tu sei caduto giù

T'appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore un amore eterno

Se non è amore me ne andrò all'inferno

Ma quando ci sorprenderà l'inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

Se c'è una crisi la mandiamo via

Perché i problemi tuoi sono problemi miei

Bisogna dirci tutto fra di noi

E a tutti gli altri poi non li diremo mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura sopra al mio diario

Dove c'è la tua foto che hai dedicato a me

Che ho consumato con i baci e pianti

Ed io per colpa tua non piangerò mai più

T'appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M'appartieni se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore un amore eterno

E se non é amore me ne andrò all'inferno

Ma quando ci sorprenderà l'inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

T'appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T'appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T'appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T'appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T'appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Giura

© Riproduzione riservata