I Maneskin rompono gli strumenti sul palco: "Caos e distruzione a Las Vegas" VIDEO

Polemiche sui social per la scelta dei Maneskin di distruggere gli strumenti al termine del concerto di chiusura del tour americano a Las Vegas. I quattro ragazzi del gruppo romano hanno testimoniato il tutto con video e foto postati su Instagram. «Questo non era affatto previsto e forse abbiamo un po' esagerato, ma ci è piaciuto - hanno scritto nel post -. Caos e distruzione a Las Vegas a parte, il nostro viaggio nordamericano è appena finito e già ci manca tutto. Non potremmo essere più felici del tempo trascorso con voi e dell’amore che ci avete dimostrato. L’energia che avete portato a ogni singolo concerto ha reso questo tour semplicemente memorabile. Contando i giorni fino al nostro ritorno. Vi amiamo, grazie». Molti fan, però, non hanno gradito e sui social hanno accusato la band di aver compiuto un «gesto anacronistico», mosso da «uno stupido esibizionismo», di essersi dimenticata da dove viene e di dare «uno schiaffo in faccia a chi non può permettersi uno strumento».

