"Bellissima" di Annalisa il video più visto su YouTube

La ex di «Amici» Annalisa conquista la classifica dei videoclip musicali più visualizzati in Italia su YouTube nell’ultima settimana con quello che accompagna «Bellissima», il suo ultimo singolo. Si accomoda in seconda posizione il video di «Non lo sai», hit firmata dal rapper milanese Shiva e contenuta in «Milano Demons», suo ultimo album. Ancora Shiva sul gradino più basso del podio, stavolta accompagnato d Sfera Ebbasta in «Alleluia».

Sale in quarta posizione il video di «All I Want for Christmas Is You» Mariah Carey, un classico del pop natalizio. Scende al quinto posto il video di «Caramello», la hit proposta da Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e la spagnola Lola Indigo. Si conferma in sesta posizione il video di «Chiagne» duetto tra Geolier e Lazza, incrocio di due scuole, quella napoletana e quella milanese, firmato alla regia dalla coppia di producer Takagi&Ketra. Sale al settimo posto Paky con il video di «La Bellavita», uno dei tre inediti che hanno arricchito la versione deluxe di «Salvatore», fortunatissimo disco d’esordio del trapper. Salgono all’ottavo posto i salentini Boomdabash, il titolo del brano è «Tropicana», per l’occasione la voce femminile convocata al microfono è Annalisa, al banco regia nuovamente la premiata ditta Takagi&Ketra. Rientra in chart dalla porta numero 9 il video di «BZRP Music Session #52», nuova session a cura del dj e producer argentino Bizarrap, pseudonimo di Gonzalo Juliàn Conde, questa volta accompagnato dal ventenne spagnolo Quevedo. Chiude la top ten ancora Shiva con il video di «Take 4».

