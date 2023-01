Gli Everything but the Girl dopo 24 anni annunciano il nuovo album "Fuse"

Gli Everything But The Girl tornano con i primi dettagli su «Fuse», il loro primo nuovo album in studio dopo oltre 24 anni, in uscita il 21 aprile per Virgin Music LAS. La band ha pubblicato il primo singolo - e brano di apertura dell’album di 10 tracce - Nothing Left To Lose, accompagnato da un video del regista Charlie Di Placido (Kojey Radical, Jungle).

Scritto e prodotto da Ben Watt e Tracey Thorn nella primavera-estate del 2021, Fuse è una rivisitazione moderna della brillante anima elettronica di cui la band è stata pioniera a metà degli anni Novanta. La voce di Thorn, ricca di effetti e sfumature, è ancora una volta in primo piano nello scintillante paesaggio di Watt fatto di bassi, beat taglienti, synth e di spazi vuoti.

«Ironia della sorte, il suono del nuovo album era l’ultima cosa a cui pensavamo quando abbiamo iniziato il progetto a marzo del 2021 - racconta Tracey -. Naturalmente eravamo consapevoli delle pressioni che un ritorno così atteso avrebbe comportato, così abbiamo cercato di cominciare con uno spirito aperto e giocoso, incerto sulla direzione da prendere e aperto all’invenzione». La coppia ha registrato in segreto a casa e in un piccolo studio sul fiume fuori Bath con l’amico e ingegnere Bruno Ellingham. Per i primi due mesi, il nome dell’artista sui file dell’album era semplicemente TREN (Tracey e Ben). Man mano che la fiducia cresceva, crescevano anche l’impulso e il ritmo dell’album, che culminava nella scrittura e nella creazione dei brani successivi, come il nuovo singolo Nothing Left To Lose e Caution To The Wind. «È stato emozionante - spiega Ben -. Si è sviluppato un dinamismo naturale. Parlavamo con parole brevi e piccoli sguardi, e abbiamo scritto insieme istintivamente. È diventato più della somma dei nostri due io. È diventato Everything But The Girl da solo». La rinnovata collaborazione in studio del duo ha portato anche al titolo del nuovo album. Gli Everything But The Girl hanno conquistato la scena indie britannica nel 1982 con una cruda cover jazz-folk di Night and Day di Cole Porter. In seguito hanno pubblicato una serie di album certificati oro nel Regno Unito per tutti gli anni '80. Dal 2000 avevano deciso di prendere strade diverse.

