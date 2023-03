Tananai a sorpresa canta "Tango" con un'artista di strada VIDEO

La musica continua a regalare sorprese e momenti unici, come dimostrato dalla performance improvvisata di Tananai con un artista di strada lungo via del Corso a Roma. Virginia Mingoli, giovane cantante romana, si stava esibendo in quel momento proprio sulle note di "Tango", brano proposto da Tananai alla 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La scena, catturata dai passanti e poi diventata virale sui social media, ha mostrato come la musica possa unire e portare gioia in modo imprevedibile.

Intanto, il video del brano di "Tango" sale al settimo posto tra i più visualizzati dagli utenti italiani di YouTube nell’ultima settimana.

