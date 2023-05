Vuoi incontrare i Pinguini Tattici Nucleari? Manda la tua domanda a Gazzetta del Sud

Grande attesa per i Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Messina, il 30 luglio allo Stadio Franco Scoglio! I loro numeri sono già da record e la Gazzetta del Sud è pronta a regalarvi una grande sorpresa. Partecipa al concorso "Indovina la domanda", scrivi la tua domanda e inviala a [email protected] entro il 15 luglio e potresti vincere la possibilità di incontrare la band! Le migliori dieci domande (le più pertinenti, le più simpatiche, le più complete) verranno selezionate dalla nostra commissione e verranno premiate. I dieci vincitori avranno un biglietto in omaggio e incontreranno i Pinguini Tattici Nucleari in un meet and greet poco prima del concerto di Messina.

I Pinguini Tattici Nucleari

Il gruppo, formatosi in provincia di Bergamo nel 2010, è composto da Riccardo Zanotti (voce), Nicola Buttafuoco (chitarra), Lorenzo Pasini (chitarra e voce), Simone Pagani (basso e cori), Matteo Locati (batteria) e Elio Biffi (voce, tastiera e fisarmonica). Nel 2012 danno vita al loro primo EP «Cartoni animali», album indie rock autoprodotto e comprensivo di 5 brani. Il primo Lp («Il re è nudo»), invece, esce a 4 anni dalla genesi della complesso; tra i brani più importanti che riaffiorano alla mente «Test di ingresso di medicina» e «Cancelleria». In questo primo album in studio, si notano le prime sonorità indie pop che attualmente caratterizzano lo stile musicale del gruppo. Il 2015 è l'anno di «Diamo un calcio all'aldilà»: in questo progetto musicale i bergamaschi sperimentano da un punto di vista strumentale con «Me Want Marò Back», pezzo dal cuore reggae. Nel 2017 è è uscito «Gioventù brucata». In questo terzo album in studio vengono creati i presupposti per il successo degli anni futuri. «Tetris» e «Irene» rappresentano certamente le canzoni più iconiche.

Il 2019 è l'anno della svolta: la major giapponese Sony Music pubblica «Fuori dall'Hype», album costellato di successi che proietta i bergamaschi nella stratosfera del panorama musicale italiano. Tra i pezzi più ascoltati «Lake Washington Boulevard», la title track «Fuori dall'Hype», «Verdura» ( singolo che aveva annunciato l'uscita dell'Lp) e «La banalità del mare". L'anno successivo vede la partecipazione della band all'edizione numero 70 del Festival di Sanremo. «Ringo Starr», la canzone presentata in concorso, permette ai Pinguini di mettere in piedi un vero e proprio exploit. Il gruppo riesce a conquistare il terzo posto nella classifica finale venendo acclamato dalla critica. Il 4 Dicembre dello stesso anno viene pubblicato «Ahia», il secondo Ep della band. Anche il pubblico generalista comincia ad appassionarsi ai «Bohemien» di Bergamo, dal titolo di un pezzo proprio di questo progetto musicale. «Scrivile scemo» e «Pastello Bianco» entrano nei cuori dei loro fan. Il 2 Dicembre viene, infine, pubblicato «Fake News», ultimo album in studio, dalle sonorità spiccatamente pop e i cui testi rispecchiano sempre l'animo indie e pregno di riferimenti culturali della band. Una delle soddisfazioni più importanti della loro carriera arriva negli ultimi mesi del 2022: viene organizzato un tour negli stadi per l'estate successiva (formato da 10 date in sette stadi diversi). I sold out allo Stadio San Siro di Milano e all'Olimpico di Roma rappresentano un'ulteriore conferma del loro successo.

