È "Disco Paradise": voglia d'estate con Fedez, Annalisa ed Articolo 31 VIDEO

Sono Annalisa e gli Articolo 31 i convocati da Fedez per «Disco Paradise», la hit con la quale il musicista e imprenditore digitale assalterà l’estate 2023. Il tormentone estivo di Fedez sta diventando una sorta di tradizione: «Disco Paradise» infatti arriva dopo «Mille» (2021), confezionato con Achille Lauro e Orietta Berti, e «La dolce vita», featuring con Tananai e Mara Sattei. Come al solito Fedez è riuscito ad intercettare i trend degli artisti in Italia scegliendosi di fatto colleghi che potessero aumentare l’hype rispetto all’uscita dell’opera, lo ha fatto nelle due precedenti occasioni e si ripete stavolta con Annalisa che attualmente domina le classifiche specializzate con «Mon amour», hit che si piazza idealmente sulla scia di «Bellissima», primo vero successo della carriera dell’ex «Amici di Maria De Filippi».

Discorso a parte meritano gli Articolo 31: J-Ax e Dj Jad si sono riabbracciati anni dopo il loro fragoroso scioglimento, una reunion attesissima dal largo pubblico e compiutasi ufficialmente sul palco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e poi al Forum D’Assago con una serie di live andati immediatamente sold out. Una pace che si somma a quella tra lo stesso Fedez e J-Ax, che nel 2017 unirono i loro progetti musicali nell’album «Comunisti col Rolex», che ebbe un successo clamoroso, successo che poi si declinò live al Forum D’Assago, per la prima volta tutto pieno grazie a due rapper. I due arrivarono a quell'evento come soci, ma le cose non andarono bene, i due entrarono in contrasto e fecero un passo indietro, anche dal punto di vista umano, fino a qualche mese fa, quando recuperarono il rapporto durante la difficile fase della vita di Fedez, colpito da un tumore al pancreas. «Disco Paradise» consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e verrà certamente cantato il prossimo 27 giugno sul palco del Love Mi, il concerto gratuito organizzato da Fedez in Piazza Dumo a Milano.

