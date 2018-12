"Noi Magazine", festa di Natale con i ragazzi

Una festa di Natale molto speciale quella organizzata per oggi da Gazzetta del Sud e Rtp con Noi Magazine, il settimanale “Scritto dai ragazzi. Fatto per i ragazzi” che ogni giovedì dalle pagine del nostro quotidiano apre una finestra privilegiata sul mondo della scuola.

Giochi, allegria ma anche un momento di approfondimento sull’impegno di un’organizzazione che dal 1946 tutela i diritti dei più piccoli.

L’iniziativa infatti è promossa con il Comitato Provinciale Unicef, presieduto da Angela Rizzo Faranda, alle cui attività svolte in sinergia con gli istituti scolastici cittadini ogni settimana dedichiamo grande spazio.

E tutte le scuole partecipanti alla festa avranno la possibilità di presentare i lavori realizzati sulle tematiche legate all’impegno umanitario di Unicef, dal calendario, presentato nei giorni scorsi, alle Pigotte, le bambole buone grazie alle quali si garantiscono preziosi aiuti alle popolazioni bisognose dei paesi in via di sviluppo.

E poi spazio non solo al divertimento e alla magia, con Mister Alex e il suo staff, ma anche ad una novità: verrà infatti presentato il nuovo spazio web di Noi Magazine, che sul sito on line di Gazzetta del Sud ospiterà tutti i contenuti multimediali e interattivi legati al settimanale, con articoli, gallery fotografiche e soprattutto uno spazio video nel quale ogni istituto potrà rendere protagonisti i propri studenti, e accendere i riflettori sui progetti, le attività e le tematiche di maggiore interesse.

Un percorso in linea con l’evolversi delle modalità comunicative dei più giovani, e che viaggia di pari passo con il restyling grafico del nostro giornale, che con il carattere e l’impaginazione, ha interessato ampiamente anche Noi Magazine attraverso una innovazione radicale della testata che da oltre vent’anni accompagnava il supplemento.

E anche il sito web di Gazzetta del Sud, nella sua rinnovata impostazione, apre nuovi canali in sinergia con i contenuti cartacei. Proprio sul sito troverà grande spazio la festa con le immagini e i video, mentre all’evento saranno dedicati il numero di Noi Magazine di giovedì 13 e uno speciale video che andrà in onda su Rtp.

La Festa di Natale si terrà domani alle 10 al Baby Planet di Messina in via Croce Rossa, con ingresso gratuito, e la partecipazione è aperta a tutti gli istituti scolastici. Info allo 0902261 e su noimagazinesic@gazzettadelsud. it.

