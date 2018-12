Scuola Foscolo di Barcellona, le attività in un video realizzato dai ragazzi

La scuola secondaria "Foscolo" di Barcellona Pozzo di Gotto, sempre molto presente sulle pagine di "Noi Magazine", in queste settimane è molto impegnata nell'allestimento della Mostra-Evento dal titolo "Laboratorio del FARE", che si terrà nei locali del Museo Didattico "Foscolo" e della scuola sabato 15 dicembre dalle 8:30 alle 13:00 e che presentiamo in un video da noi realizzato.

La mostra comprenderà una serie di stand gestiti dalle varie classi nei quali i ragazzi presenteranno ed esporranno i propri lavori, realizzati nell'ambito dei laboratori didattici di origami, cartapesta, ceramica, mosaico, educazione alimentare e cucina, pixel art, decori natalizi, verde creativo ed educazione ambientale. Attraverso il recupero di materiali da riciclo - come bottiglie di plastica, giornali, carta e altro, tutti recuperati attraverso la raccolta differenziata - numerosi oggetti prenderanno nuova vita sul tema natalizio e riempiranno i vari stand, oltre a decorare gli ambienti della mostra con originalissimi alberi di Natale.

Accanto agli stand del mercatino natalizio, si è anche lanciato un messaggio di solidarietà dedicando una parte espositiva della mostra alle campagne "Save the Children - Christmas Jumper Day" e "Adotta una Pigotta", per non dimenticare chi è meno fortunato di noi. Allieteranno infine la festosa mattinata anche le atmosfere natalizie trasmesse da un piccolo presepe vivente e dal coro della scuola secondaria che eseguirà canti e melodie natalizie.

La scuola secondaria "Foscolo" augura quindi per l'occasione un buon Natale tutti e porge l'invito a visitare il suo "LABORATORIO del FARE" e la mostra espositiva "L'ARTE del FARE: laboratori in mostra" che, s’inaugura presso il Museo Didattico "Foscolo" mercoledì 12 dicembre 2018 a cura del maestro incisore prof. Enzo Napoli, prevedendo l’esposizione di numerose creazioni e manufatti di varia tipologia fino al 20 gennaio 2019.

Classe III, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G.

© Riproduzione riservata