Noi Magazine, il messaggio di speranza di Valeria: "Restiamo a casa e divertiamoci lo stesso"

Dalla community di Noi Magazine un messaggio di speranza e incoraggiamento per tutti i bambini in questo difficile momento per l'emergenza Coronavirus.

A realizzare il video è stata Valeria Crea, giovanissima aspirante youtuber, alunna della classe 5C Primaria Istituto comprensivo Mazzini Gallo di Messina.

Valeria studia danza, ama la musica è bravissima a scuola, collabora assiduamente con il supplemento scolastico di Gazzetta del Sud e lancia un messaggio a tutti i coetanei: restiamo a casa e divertiamoci lo stesso.

