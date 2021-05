La sottosegretaria Barbara Floridia saluta gli studenti di Noi Magazine

"Riposate ma recuperate, se potete, anche in termini di socializzazione grazie all'apertura estiva delle scuole": è l'augurio della sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia agli studenti, contenuto nel videomessaggio inviato in occasione dell'evento web conclusivo del progetto di Società Editrice Sud "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine" per la stagione 2020-2021, tenutosi questa mattina in diretta sul canale youtube d Gazzetta del Sud. La sottosegretaria era stata il mese scorso ospite di uno dei webinar del giovedì, dialogando con gli studenti siciliani e calabresi: un incontro che, ha auspicato, possa ripetersi presto in presenza.

