Torna in edicola Noi Magazine. Nel primo numero un'intervista al ministro Bianchi

Torna in edicola Noi Magazine. L'inserto di Gazzetta del Sud riprende le pubblicazioni da domani, 7 ottobre, in tutte le 4 edizioni Messina, Cosenza, Reggio e Catanzaro Crotone Lamezia Vibo.

Il primo numero si aprirà con una intervista al ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi a tutto tondo sulle tematiche sotto i riflettori in questo inizio d'anno scolastico. Ampia l'adesione al progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine da parte degli istituti scolastici, che quest'anno seguiranno ogni giovedì gli incontri web nell'ambito della nuova GDS Academy. In anteprima i contenuti dell'inserto nelle quattro edizioni.

