Il ministro Bianchi a GDS Academy: "La scuola è la più importante istituzione del Paese"

“Una scuola più aperta, ancorata al territorio, una scuola “più affettuosa”, capace di condividere la gioia di stare insieme, di rigenerarsi attraverso una nuova formulazione dei saperi e delle relazioni interpersonali, che integrano i nuovi canali di comunicazione multimediale all’informazione tradizionale, colmando così quel gap educativo esistente fra nord e sud”. E’ stato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in collegamento da Roma a inaugurare, in diretta sul canale YouTube gli incontri istituzionali di GDS Academy, il ciclo di eventi web lanciato da Società Editrice Sud nell’ambito del progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine, promosso in collaborazione con gli istituti scolastici di Messina e della Calabria.

Il prof. Bianchi, accolto dal presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Lino Morgante e dal direttore responsabile Alessandro Notarstefano, dall’auditorium della Ses assieme alla responsabile del progetto Natalia La Rosa, ha avuto il piacere di intrattenersi con gli studenti rispondendo ai loro quesiti. Bianchi parlato del ridisegno da parte del Governo della Scuola, “che pur portandosi dietro pesanti eredità, rimane la più importante istituzione del Paese”; 18,5 miliardi di euro stanziati all’interno del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, necessari alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, lotta alle povertà educative e scuole professionali. Della proficua collaborazione tra Governo nazionale e regionale ha parlato l’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, il quale ha ribadito l’impegno della Regione Sicilia particolarmente vicina alla comunità educante in termini di ascolto e prossimità; “nonostante l’emergenza Covid, lo scorso anno la nostra regione ha registrato il più alto livello di didattica in presenza”.

