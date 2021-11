Il ministro Bianchi a GDS Academy: "Se un giovane vuole andar via dall'Italia prima si prepari a scuola"

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha inaugurato oggi - in diretta sul canale Youtube della Gazzetta del Sud - gli incontri istituzionali di "GDS Academy", il ciclo di eventi web lanciato da Società Editrice Sud nell'ambito del progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", promosso in collaborazione con gli istituti scolastici di Messina e della Calabria per incentivare nei giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla scrittura responsabile e alla lettura critica.

Il ministro Bianchi è stato accolto dal presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Lino Morgante e dal direttore responsabile della Gazzetta del Sud Alessandro Notarstefano, in collegamento dall'auditorium della Ses assieme alla responsabile del progetto Natalia La Rosa. Dopo i saluti del presidente Morgante e dell'assessore all'Istruzione della Regione Siciliana Roberto Lagalla, il ministro Bianchi ha dialogato con gli studenti, rispondendo alle loro domande nell'ambito del collaudato format che vede quali protagonisti proprio i ragazzi.

Bella la risposta data ad una studentessa su chi non crede ad un futuro nella scuola italiana ed è costretto ad espatriare in cerca di miglior fortuna. "Se un ragazzo, vuole andar via dall'Italia, bene, però vada via attrezzato - ha risposto il ministro Bianchi -. Prenda prima dalla scuola tutti quegli elementi che gli servono per andare in giro per il mondo senza sentirsi uno straniero. Se devi andar via - ha aggiunto - bisogna sempre lasciarsi la possibilità di tornare, bisogna sempre avere l'idea di poter ritrovare il proprio Paese".

