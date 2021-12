In latino, in cinese, con un albero fatto di libri, in girotondo, in classe e in dad. Cantando, ridendo, riflettendo, con il cuore e con la testa. Con gli elfi della classe digitale che scivolano sulla neve virtuale, e Babbo Natale che si ispira alla lim, tra desideri e sogni e con il presepe dell’inclusione e la gioia quotidiana di accogliere tutti senza lasciare indietro nessuno. Con le parole di chi auspica responsabilità e un impegno speso tra informazione e consapevolezza e con un concerto sinfonico, con un vero e proprio cortometraggio, con il tg dei desideri e una emozionante performance: c’è un tempo per tutto, e ora è tempo di pace, e sorrisi.

C’è tutto questo e tanto di più negli auguri della community di Noi Magazine, affidati alle tantissime fantasiose clip inviate dalle scuole di Messina e della Calabria nell’ambito dell’iniziativa social #happynoimagazine, lanciata dall’inserto di Gazzetta del Sud dedicato al mondo dell’istruzione che ogni giovedì porta il quotidiano a scuola. Da oggi in programmazione tv il video montato con grande impegno da Claudio Cupane Mazur, studente della classe 5H Grafica dell’Istituto Superiore Verona Trento-Majorana di Messina: andrà in onda oggi su Rtp (canali 17 e 517 dtv) alle ore 15.24 e 00.27; domani 24 dicembre alle ore 18.20 e 21.06; il giorno di Natale alle ore 17.10, 19.56, 22.40; il 26 dicembre alle ore 15.10; 20.30; e 23. Su GDS Tv (canali 72 e 601 dtv) oggi alle ore 14 e domani 24 dicembre alle ore 17.20 e 21.40. La programmazione di Rtp può essere seguita anche in live streaming sul sito web gazzettadelsud.it, sul quale sarà possibile anche rivedere integralmente il video.

È tempo di sorridere: gli auguri “responsabili” della community con #happynoimagazine 1 Concerto IC Giovanni Paolo II Capo d’Orlando La senatrice Barbara Floridia L’assessore Roberto Lagalla Il professor Marco Centorrino Collegio S. Ignazio Messina Giada IC Macrì Bianco RC Giovanna Bergantin IC Cassiodoro Don Bosco Reggio Ic Catalfamo Messina IC Cutuli Crotone Classe Digitale Ic Evemero Messina IC Giovanni XXIII a Messina IC Gravitelli Paino messina IC La Pira Gentiluomo Messina IC Manzoni Dina e Clarenza Messina 1 IC Mazzini Messina Ic Palmi Rc IC Pascoli Crispi Messina Ic Rende Quattromiglia Cosenza IC Scopelliti Green Reggio Calabria IC Tremestieri Me IIS Copernico Barcellona1 IIS Jaci Messina IIS Siciliano Bisignano Cosenza IIS VERONA TRENTO Majorana Messina Ist Nautico Caio Duilio Messina Ist. Omnicompr. Filadelfia VV Liceo Archimede Messina Liceo La Farina Messina Liceo Maurolico Messina

Gli auguri “istituzionali”

Ad augurare Buon Natale e buon inizio d’anno a tutti gli studenti e le studentesse della Sicilia e della Calabria, invitandoli sempre a “lavorare sul pensiero critico, a leggere, a confrontarsi” è la sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione Barbara Floridia, che ha spesso dialogato con loro e li chiama a “vivere diversamente, mettendo in atto un nuovo modello abitativo: se parte dalla Scuola sicuramente riuscirà a coinvolgere tutto il Paese”. L’augurio di “Buon Natale e di un anno nuovo migliore” viene rivolto ad una comunità scolastica sorprendentemente “resiliente” anche dall’assessore all’Istruzione della Regione siciliana Roberto Lagalla. Ricordando che “il contagio possibile è sempre in agguato”, Lagalla ha esortato tutti a trascorrere serenamente le vacanze evitando gli assembramenti e usando i dispositivi di protezione individuale, “affinché anche il ritorno a scuola possa essere segnato da una normalità ritrovata e non come lo scorso anno da un’impennata del numero dei contagi”; l’assessore ha ribadito l’importanza dei vaccini, “fondamentali non solo per il personale scolastico, ma anche per i ragazzi dai 12 ai 19 anni e i bambini dai 5 agli 11 anni”. “Vaccinarsi è un dovere e un meccanismo di protezione per tutta la società che consentirà di non ritornare alle pene di un recente passato, guardando con atteggiamento propositivo all’anno che verrà e aprendoci a una prospettiva di ripresa efficace e duratura” ha detto l’assessore. Lagalla ha inoltre ribadito l’impegno - d’intesa con il Governo nazionale - ad assicurare lo svolgimento in presenza della maggior parte delle attività didattiche e formative, reso possibile grazie al lavoro di tutti nel mondo della scuola e in quello della formazione professionale.

“La chiusura delle scuole deve essere un evento straordinario dettato da effettive esigenze sanitarie, perché è attraverso la presenza e vivendo le relazioni interpersonali che si amplifica il messaggio educativo e formativo che matura la coscienza del cittadino di oggi e di domani”, ha dichiarato Lagalla. Anche la docente coordinatrice delle Consulte studentesche della Calabria Franca Falduto assieme ai presidenti delle 5 consulte di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria, nel solco di un forte impegno alla sensibilizzazione in particolare sulla campagna vaccinale, ha voluto rivolgere un messaggio augurale a tutte le studentesse e gli studenti esortandoli a essere “il buon esempio per sperare in un sereno anno nuovo”. Ai due mondi dell’informazione e della formazione - “che non solo si stanno dimostrando complementari tra loro ma soprattutto in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo si confermano come veri e propri punti di riferimento della struttura sociale in cui siamo inseriti” - e in particolare “a chi quotidianamente opera per svilupparli e renderli sempre più a servizio del mondo in cui viviamo” gli auguri speciali del prof. Marco Centorrino, associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi e coordinatore del Corso di laurea in Scienze dell’informazione, tecniche giornalistiche e social media. Una componente importante quella universitaria per la community di Noi Magazine, attraverso il significativo contributo all’inserto di UniVersoMe, la testata giornalistica dell’Ateneo di Messina, e l’attività di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica.

Per la redazione di Noi Magazine, coordinata dalla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, gli auguri di Giovanna Bergantin, che ogni settimana lavora all’inserto assieme a Tania Toscano, Luigina Pileggi, Stefania Marasco, Cristina Cortese, Eleonora Delfino, e Domenico Marino.

La gioia e la speranza

Cappellini rossi, costumi da elfo e mascherine sul volto, spazio alla fantasia di studenti e studentesse grandi e piccini, che hanno realizzato straordinarie performance corali e orchestrali, fra musiche della tradizione ed effetti speciali, canti e danze. Grande l’impegno e lo sforzo tecnico nello studio dei contenuti, sempre di grande impatto pur nella semplicità e spontaneità dei protagonisti, e anche nel montaggio dei tantissimi contributi da parte di docenti e collaboratori che si sono prodigati in un ambito non professionale con un risultato encomiabile. Di particolare rilievo il Concerto sinfonico “a distanza” dell’orchestra scolastica “Elpide” dell’Istituto comprensivo Giovanni Paolo II di Capo d’Orlando e il “corto” sulle note del brano “Se per miracolo” dello Zecchino d’Oro, con la classe 3B Primaria del plesso “S. Annibale Maria di Francia” del comprensivo Catalfamo di Messina diretta e accompagnata dalle docenti Grazia Cutroneo, Mariagrazia Pappacena e Domenica Micali al pianoforte, la regia della giovane videomaker Graziella Cassalia e il coordinamento audio di Antonio Mundo, voce del coro giovanile “Note Colorate” - dedicato ai bambini e agli adulti provati dalla sofferenza, dalla malattia e dalla solitudine, nella speranza che questo Natale possa essere vissuto nell’attesa di una vera rinascita.

Arrivederci al 13 gennaio 2022

L’inserto Noi Magazine riprenderà le pubblicazioni il 13 gennaio 2022 e la giornata coinciderà con un appuntamento di grande intensità vissuto da tutti gli istituti: l’evento per le scuole al teatro Vittorio Emanuele di Messina nell’ambito delle celebrazioni nazionali itineranti per i 30 anni della Direzione Investigativa Antimafia, che proseguiranno poi nelle province calabresi sede dell’organismo interforze voluto da Giovanni Falcone e in prima linea nella lotta alla criminalità. Da gennaio riprenderanno anche gli appuntamenti con la GDS Academy, in video collegamento con le scuole partecipanti e i tanti ospiti del mondo istituzionale e della comunicazione, che si confronteranno con studenti e studentesse sull’attualità e il piacere della lettura e della scrittura.

