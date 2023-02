Noi Magazine: come i fatti diventano notizie e il ricordo responsabilità. Si riflette con i Calzini Spaiati

Torna domani Noi Magazine, l'inserto "giovane" del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo e nato da un’idea del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza.

Prosegue anche il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quarta stagione e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall'ufficio scolastico, aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria per incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'inclusione, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali.

Il progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social. Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali.

In prima pagina: l’intenso incontro con Paolo Petrecca

In apertura le emozioni legate all’incontro con il direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca che la settimana scorsa in Ateneo a Messina ha inaugurato la seconda edizione di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e da Unime parlando del modello all news e di informazione di qualità con studenti e studentesse dell’Ateneo e delle scuole di Messina e della Calabria partecipanti al progetto: a raccontare quella giornata il Liceo Archimede e i comprensivi Drago e Paradiso. Tra gli altri argomenti condivisi sulle edizioni la rubrica Noi e la Privacy, che rilancia le tematiche legate alla Giornata mondiale della protezione dei dati personali, celebrata il 28 gennaio scorso. La rubrica è promossa nell’ambito dell’adesione di Società Editrice Sud al Manifesto di Pietrarsa, l’iniziativa del Garante per la Protezione dei Dati Personali per l’educazione digitale delle giovani generazioni.

Edizione di Messina

Dopo l’ampio focus sul modello all news, l’inserto dedica il paginone centrale al tema portante della Shoah, con la Giornata della Memoria celebrata nelle scuole: a parlarne il Collegio S. Ignazio, che ha incontrato lo scrittore messinese Mario Falcone autore de “La stella spezzata”, il liceo Galilei di Spadafora, gli istituti comprensivi Pascoli Crispi, Cannizzaro Galatti, Mazzini, Tremestieri, Paradiso di Messina, D’Arrigo di Venetico, Foscolo di Barcellona, l’istituto superiore Copernico di Barcellona. Un’analisi filosofica con un monito ai giovani contro il pessimismo contingente proviene dal Liceo Maurolico, mentre ampio spazio è dedicato all’Horcynus Edu, festival cinematografico per le scuole nell’ambito dell’Horcynus Fest, al quale ha partecipato l’Ic Gravitelli Paino che racconta la sua esperienza. Sulla figura carismatica di Biagio Conte si concentrano i lavori del Liceo La Farina e dell’ITT Majorana di Milazzo, mentre l’Ic S. Margherita ci trasporta nel mondo dell’arte astratta. La Giornata dei Calzini spaiati, che si celebra venerdì 3 febbraio, è presentata dall’Ic Foscolo di Barcellona con un dolce inno alla diversità, mentre sul vero valore del donare, a seguito della lettura di uno degli articoli di Noi Magazine, si sofferma l’Ic Manzoni Dina e Clarenza.

Prosegue il percorso di legalità promosso dai carabinieri: donne e uomini del Comando provinciale sono stati nelle scuole di Alì Terme e Stromboli, e hanno ricevuto studentesse e studenti nella sede della Compagnia Messina Sud promuovendo importanti occasioni di confronto e vicinanza.

Il Liceo Bisazza presenta il suo percorso nell’ambito del progetto A Scuola di OpenCoesione, mentre l’IIS Jaci ricorda l’esperienza Erasmus con l’accoglienza di compagni norvegesi. Sport sotto i riflettori con l’Ic II Milazzo che ha intervistato il giovane campione Alberto Iarrera e l’Ic La Pira Gentiluomo di Messina che si diverte con le attività pongistiche a scuola.

Nella pagina Atenei dello Stretto la redazione di UniVersoMe ricorda la “puitissa” Maria Costa che fu “Tesoro Vivente” dell’Unesco e il cui vernacolo costituisce oggetto di studio e approfondimento. Per il tour tra i Dipartimenti Unime riflettori puntati su Veterinaria.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Ricostruiscono l'evento svoltosi giovedì scorso all'Università di Messina nell'ambito della GDS Academy studentesse e studenti della 3 F del Liceo scientifico "Costanzo" di Decollatura ricordando l’intervento di Paolo Petrecca direttore di Rai News 24, con cui hanno interagito in diretta streaming.

Sempre in prima pagina una profonda riflessione sull'importanza di conoscere il passato fondamentale per la comprensione degli avvenimenti presenti da parte del Liceo classico "Borrelli" di Santa Severina (Crotone). A tal riguardo viene fatto riferimento alle battaglie intraprese da Greta Thunberg per uno sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico.

Ritorno al passato invece da parte della Secondaria di I Grado di Vena Superiore (I Circolo Vibo) con una finestra aperta sul Medioevo e sulle diverse iniziative che vengono svolte in Calabria nei borghi medievali. Ampio spazio alla Giornata della Memoria con contributi da parte del Liceo scientifico "Berto" e del Liceo "Morelli-Colao" di Vibo Valentia; della Primaria dell'Ic di Curinga; dell'Omnicomprensivo di Pizzo; del Polo "Rambaldi" di Lamezia Terme, dell'Ic "Amerigo Vespucci" di Vibo Marina e della Secondaria di I Grado di Maierato (Ic Sant'Onofrio). Tanti gli interventi sull'Olocausto visto da diverse angolazioni e tanti i disegni di alunne e alunni. Ripercorrono il tema della memoria e del ricordo come punto di partenza per un'etica condivisa le Consulte studentesche calabresi il cui impegno contro razzismo e discriminazioni si è tradotto in documentari, contest fotografici, cortometraggi oltre alle visite nei campi di sterminio e agli incontri con alcuni dei sopravvissuti alla Shoah, fra cui Liliana Segre.

Ritorna la rubrica "Cari Amici vi scrivo" curata da allieve e allievi del Liceo statale Campanella di Lamezia Terme con un focus sulla puntata di "Amici" del 29 gennaio, mentre l'Ite "De Fazio" di Lamezia si sofferma sul valore della danza, disciplina che al rigore e alla passione unisce armonia ed equilibrio.

Edizione di Cosenza

L’incontro con il giornalista Paolo Petrecca, in occasione della seconda edizione di Unime GDS Lab, laboratorio di tecnica giornalistica promosso dall’Università degli studi di Messina e Società Editrice Sud Gazzetta del Sud nell’ambito della GDS Academy, è stato raccontato da chi, come gli studenti e studentesse del Polo tecnico-scientifico Brutium, l’ha vissuto da vicino. In vetrina anche la scienza, grazie al Liceo Scorza di Cosenza, che ha aderito al programma Excellent Summer Stage 2023. Il paginone centrale è dedicato interamente al Giorno della memoria, a cominciate dall’esperienza del Liceo Classico di San Demetrio che ha visitato il campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia; da leggere anche la riflessione di alunni e alunne del plesso di Santa Sofia che richiamano al dovere di ricordare. Lo stesso invito si ritrova nei contributi dell’IIS Mancini-Tommasi di Cosenza, dell’IC Rende-Quattromiglia, dell’Ic Lanzino di Cosenza e dell’Ic Spezzano Sila-Celico. Quarta pagina dell’edizione cosentina dedicata al volontariato grazie all’iniziativa dell’Ipsia-Iti Acri, alla scoperta del mondo Avis. Per concludere, spazio a una riflessione degli studenti e delle studentesse dell’IC di Cropalati che hanno incontrato il teologo don Gino De Simone.

Edizione di Reggio

La celebrazione della giornata della memoria ha impegnato gli istituti reggini e apre l’inserto. L'istituto Giovanni XXIII ha ripercorso le tappe dell'orrore, dall'emanazione delle leggi razziali in un crescendo di violenza fino alla Shoah. La giornata del 27 gennaio non è solo un omaggio alle vittime, dicono, ma deve rappresentare una presa di coscienza collettiva. All'Istituto comprensivo di Delianuova si ricostruiscono assieme allo storico Princi le vicende di chi ha vissuto sul territorio della Piana di Gioia Tauro le persecuzioni, emerge così la storia di Ernesta sopravvissuta ai campi di sterminio e tornata proprio a Delianuova. Dall'Istituto comprensivo Macrì di Bianco partono le lettere di alcune studentesse rivolte ai bambini che morirono ad Auschwitz, sono lettere di scuse rivolte a nome di tutta l'umanità che nel 1938 non si ribellò per fermare lo sterminio.

La testimonianza dell'ambasciatrice di pace, Miriam Arman ha alimentato i pensieri delle classi dell'Ic Radice Alighieri. L'incontro promosso dall'associazione Biesse a scuola ha infatti scosso le coscienze dei giovani che hanno espresso le loro riflessioni attraverso diversi lavori. La Giornata della Memoria ha visto impegnata la comunità dell'istituto Alvaro Scopelliti. Dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado tutti hanno voluto lanciare un appello affinché l'orrore di quegli anni non debba ripetersi.

Il dipartimento Digies, dell'Ateneo reggino si proietta all'estero: si è appena concluso il bando che consentirà a 25 studentesse e studenti dell'area economico-giuridica di svolgere un soggiorno di studio all'estero.

