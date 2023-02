Su Noi Magazine il Safer Internet Day e riflettori accesi sulle "generazioni" a Sanremo

Torna domani Noi Magazine, l'inserto "giovane" del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo e nato da un’idea del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza. Prosegue anche il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quarta stagione e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall'ufficio scolastico, aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria per incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'inclusione, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali.

ll progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social. Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali.

In prima pagina: Safer Internet Day e web consapevole

In apertura delle edizioni il Safer Internet Day, la giornata di sensibilizzazione sull'uso consapevole del web tenutasi il 7 febbraio in tutto il mondo. In Italia il Safer Internet Centre di Generazioni Connesse, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito,

ha organizzato un evento al quale hanno preso parte studentesse e studenti con un videomessaggio del ministro Giuseppe Valditara. E sempre in condivisione tra le edizioni la rubrica Noi e la Privacy accende i riflettori sul provvedimento con cui il Garante della Privacy ha bloccato in Italia l'app Replika, per rischi nell'uso dei dati personali dei minori e nella interazione con il chatbot. E ancora in tema di Intelligenza Artificiale l'approfondimento del sociologo Unime prof. Marco Centorrino.

Edizione di Messina

In tema di uso consapevole del web riflettori accesi sulla Giornata contro il bullismo e cyberbullismo, e sui comportamenti responsabili dei giovani al centro anche del progetto PretenDiamo legalità promosso dalla Polizia di Stato in sinergia con il Ministero dell'Istruzione. Sempre sul cyberbullismo la riflessione dell'Ic Tremestieri che suggerisce come come reagire e quella dell'Ic Cannizzaro Galatti. Ancora in tema di cultura della legalità i lavori dell'Ic Foscolo, che ha visitato Casa Impastato, dell'Ic Venetico, che ha ricevuto la visita dell'Arma dei carabinieri, dell'Ic Drago, che racconta cronache e speranze di riscatto legate all'arresto di Messina Denaro. Un tema al centro dell'intenso incontro tra la comunità scolastica del Gonzaga Campus di Palermo e il procuratore capo Maurizio De Lucia che ha esortato i giovani ad una cittadinanza responsabile e corretta. E ancora sull'argomento: l'Ic Paradiso approfondisce l'importanza dell'uso delle intercettazioni ambientali nella lotta alla mafia. Il Liceo Maurolico ha vissuto intensamente la Giornata del Tricolore, mentre l'ITE Jaci racconta il percorso di PCTO con l'Ordine degli avvocati di Messina tra scuola e Ateneo alla scoperta dell'impianto normativo italiano.

La Giornata della Memoria al centro dei lavori del Liceo La Farina e degli isituti comprensivi Cannizzaro Galatti, Gravitelli Paino, S. Margherita e La Pira Gentiluomo. In evidenza anche la nota del MIM con cui si invitano le scuole a dare rilievo alla Giornata del Ricordo promuovendo il 10 febbraio approfondimenti sulla tragedia delle Foibe. L'Ic Pascoli Crispi ha partecipato alla giornata di sensibilizzazione sulla prevenzione del'Aids tenutasi a Mesina con altre scuole mentre l'IIS Medi di Barcellona invita a non sottovalutare le condizioni di disagio mentale avviando le giuste terapie per evitare peggioramenti.

L'Ic Manzoni Dina e Clarenza torna sul valore del dono, mentre l'IIS Copernico evidenzia l'importanza di una comunicazione efficace nelle strategie aziendali. Una profonda intensa riflessione sui giovani e il loro atteggiamento verso il futuro è proposta dal Liceo Galilei mentre il Liceo Archimede invita ad approfondire la conoscenza dei tesori dei propri territori e l'IIS Majorana va alla scoperta del Lago Maulazzo nell'ambito delle attività di outdoor learning.

Il Liceo Bisazza lancia l'allarme sulla "spazzatura spaziale" mentre gli istituti Mazzini e e Giovanni Paolo II di Capo d'Orlando approfodiscono le emergenze ambientali. Dall’Ic II Milazzo scuola Rizzo arriva l'entusiastica testimonianza di una giovane cavallerizza, mentre l'Ic Vittorini di Messina racconta il percorso internazionale con l'eTwinning. Importante l'esperienza del Collegio S. Ignazio di Messina che ha partecipato a Manresa, in Spagna, al meeting europeo delle Pastorali della rete dei Collegi Gesuiti, incentrato sulle strategie di supporto contro il disagio dei giovani attraverso l'impegno dell'organizzazione scolastica.

Nella pagina Atenei dello Stretto la redazione di UniVersoMe accende i riflettori sul festival di Sanremo che riesce ad accontentare tutto l'arco generazionale. Per il tour tra i Dipartimenti Unime il viaggio tocca Scienze Politiche e Giuridiche tra globalizzazione e sostenibilità istituzionale.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

In primo piano il Safer Internet day e la Giornata contro il bullismo e cyberbullismo nell'edizione di Noi Magazine in edicola domani. Tematica su cui si sofferma anche il coordinamento regionale delle Consulte studentesche calabresi e anche l'Ic di Sant'Onofrio che ha affrontato la problematica nel corso di un incontro con i carabinieri per mettere in guardia giovani e adulti sui rischi della navigazione in Rete. Cultura e legalità, intesi come baluardi nella lotta alla criminalità organizzata, al centro del dibattito al Liceo Scientifico "Berto" di Vibo Valentia che ha aderito al concorso della Regione Calabria e ha visto vincitrici tre sue studentesse. Diversità un valore e non un ostacolo in occasione della Giornata dei calzini spaiati che ha coinvolto alunne e alunni dell'Ic di Curinga.

Si soffermano ancora sulla Shoah l'Ic "Cutuli" di Crotone e la Secondaria di I Grado di Vena Superiore ( 1 Circolo Vibo) con riflessioni, disegni e poesie anche attraverso l'originale metodo Caviardage.

Il team del Polo Tecnologico "Rambaldi" di Lamezia Terme già al lavoro per la partecipazione al "Mad for Science" , concorso nazionale della Fondazione Diasorin dove rappresenterà la Calabria essendo stato l'unico istituto calabrese selezionato, mentre studentesse e studenti dell'Alberghiero di Soverato sono stati protagonisti del "Cooking quiz" con lezioni innovative e interattive. Sani stili di vita: il percorso tracciato dall'Ic "Vespucci" di Vibo Marina nell'ambito dell'iniziativa "Cancro io ti boccio" svolta in collaborazione con l'Airc. Ancora da Lamezia Terme arriva la lettera della madre di una studentessa del Liceo "Campanella" che invita gli altri genitori a vincere i legittimi timori e non privare i propri figli dell'esperienza Erasmus, vera e propria palestra di vita.

Edizione di Cosenza

La prima pagina dell’edizione cosentina di Noi Magazine è dedicata all Safer Internet day e alla Giornata contro il bullismo e cyberbullismo. Si analizza, inoltre, cosa (e chi) contribuisca ad alimentare la dinamica aggressore-vittima e come poter rompere il circolo vizioso. Nella seconda pagina, ancora ampio spazio al Giorno della Memoria, celebrato dall’Alberghiero di Cosenza - Tommasi Mancini - oltre che da licei e istituti tirrenici (Cetraro, Belvedere, Praia e Scalea) e dai Comprensivi di Rende. Voltando pagina, spazio alla visita nella redazione messinese di Gazzetta del Sud da parte di alunne e alunni del Polo Brutium di Cosenza. Si parla di innovazione e scienza, invece, grazie all’incontro tra studentesse e studenti del Lopiano di Cetraro con il direttore del dipartimento di Fisica dell’Unical, Riccardo Barberi.

In quarta pagina, non poteva mancare la celebrazione dalla Giornata dei calzini spaiati (a opera della Primaria di Castiglione Cosentino). Successo e consensi ha guadagnato, invece, la giornata di screening promossa dal Liceo Scientifico Scorza. L’Ipsia Iti di Acri ha riflettuto sull’importanza di rendere sostanziale la convenzione Onu sui diritti delle bambine e dei bambini.

Edizione di Reggio

Una newsroom per fornire nuovi strumenti ai cittadini digitali. L'istituto comprensivo Radice Alighieri nell'ambito del progetto “Connessioni digitali”, promosso da Save the Children, dalla Cremit e dalla Cooperativa Edi Onlus e giunto alla seconda annualità, ha inaugurato un nuovo spazio che ospiterà tante attività didattiche in cui esprimere la creatività in maniera consapevole e sicura.

Una riflessione sul ruolo delle persone anziane nel contesto sociale è stata elaborata dall'Ic Cassiodoro-Don Bosco. Alunne ed alunni hanno ribadito l'importanza che rivestono per le famiglie ma hanno anche sottolineato la necessità di maggiori servizi a tutela della salute e dell'assistenza. All'Istituto compresivo di Delianuova è stata celabrata la giornata dei calzini spaiati, come simbolo di diversità e accettazione dell'altro. Il ricordo di una triste pagina della Seconda Guerra mondiale ha unito l'Ic Nosside Pythagoras e l'istituto comprensivo di Rizziconi. E' stato rievocato il bombardamento della cittadina della Piana di Gioia Tauro per non dimenticare gli orrori della guerra. I piccoli dell'Ic Carducci da Feltre hanno partecipato al concorso nazionale di poesia sulla Shoah ottenendo l'attestato di merito di pionieri per la promozione della cultura di pace.

Una serie di suggerimenti contro lo spreco alimentare è arrivata dall'Ic Giovanni XXIII che passa in rassegna i numeri sugli sprechi che contribuiscono ad aumentare l'inquinamento ambientale. Una analisi che mette l'accento anche sulle differenze, mentre i paesi ricchi sperperano, in molti contesti si muore ancora di fame.

Dedicate all'archeologia le attività del laboratorio storico artistico tecnologico dell'Ic Carducci da Feltre che hanno riprodotto lo Stendardo Ur di epoca sumera.

Un appello alle pari opportunità arriva dall'Ic Radice Alighieri che ha promosso un percorso di integrazione per l'inclusione e l'integrazione dei bimbi rom sinti e caminanti.

L'Università Mediterranea guarda alla rivoluzione green proponendo i percorsi formativi del dipartimento Diceam di Ingegneria. Un focus su una delle due anime della facoltà che forma figure professionali con facili sbocchi occupazionali.

