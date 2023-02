Su Noi Magazine l'impegno per la Memoria e il Ricordo. Dalle scuole la lotta al Cyberbullis-NO

Torna domani Noi Magazine, l'inserto "giovane" del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo e nato da un’idea del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza. Prosegue anche il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quarta stagione e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall'ufficio scolastico, aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria per incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'inclusione, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali.

ll progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social. Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali.

Il tema di apertura: Memoria e Ricordo. Le rubriche condivise

Riflettori puntati sulla Storia che insegna e impone di tener viva la consapevolezza delle pagine più buie per evitare che si ripetano: tante le iniziative del Ministero dell'Istruzione per sensibilizzare le scuole agli approfondimenti sulla Shoha e sul massacro delle foibe, in occasione delle Giornate della Memoria (27 gennaio) e del Ricordo (10 febbraio). Tra gli argomenti condivisi sulle edizioni questa settimana un focus sull'episodio di cui si è reso protagonista sul palco di Sanremo il giovane cantante Blanco, che ha distrutto l'allestimento floreale: un nostro contributo, con l'analisi del prof. Marco Centorrino, docente di Sociologia della Comunicazione del'Ateneo di Messina, per fornire, soprattutto ai più giovani, strumenti di decodifica utili ad alimentarne il pensiero critico. E su tutte le edizioni la rubrica Noi la Privacy, in collaborazione con l'autorità Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito dell'adesione di SES al Manifesto di Pietrarsa, l'iniziativa dell'Authority per l'educazione digitale dei giovani. Al centro della puntata settimanale uno dei temi approfonditi anche sul sito istituzionale del GPDP e cioè l'autorizzazine alle app che chiedono l'accesso al microfono dello smartphone, con l'invito a fare attenzione al consenso prestato e al fatto che il microfono potrebbe restare sempre in "ascolto", esponendoci al rischio di condivisione indebita delle nostre informazioni riservate.

Edizione di Messina

Tantissimi e intensi i lavori delle scuole sul tema di apertura: la Memoria e il Ricordo. Ad approfondirlo il Liceo La Farina, che ha ospitato un incontro nel corso del quale è stato anche commemorato l'ultimo questore di Fiume Giovanni Palatucci, lo "Schindler italiano" ucciso a Dachau, la cui figura è stata tratteggiata con l'importante contributo della Polizia di Stato. L'IIS Copernico di Barcellona ha partecipato ad un evento istituzionale, mentre hanno lavorato sul tema i Comprensivi Gravitelli Paino, che ha realizzato una mostra con i lavori di studentesse e studenti, Pascoli Crispi (che ammonisce contro l'odio con le parole della senatrice Liliana Segre), E. Drago, che ricorda Gino Bartali "Giusto tra le Nazioni", e Foscolo di Barcellona. Gli Istituti Cannizzaro Galatti e Secondo di Milazzo rievocano invece i massacri nelle foibe sul confine orientale italiano. Sempre in tema di ricostruzione storica l'interessante lavoro di ricerca del Liceo Maurolico, sul brano La Leggenda del Piave, e del Liceo Galilei di Spadafora, che propone un'intervista al regista del film "Dumilapassi" su un episodio legato alla seconda guerra mondiale.

Un suggestivo viaggio nella storia locale è anche quello proposto dal Liceo Medi di Barcellona, che ci fa rivivere la festa del patrono san Sebastiano.

Un altro tema forte è l'educazione digitale, con l'impegno per un internet migliore contro il bullismo e il cyberbullismo: a parlarne il Comprensivo Tremestieri, che ha incontrato i carabinieri. E proprio l'Arma, con le sue donne e uomini, è impegnata sul fronte della promozione della cultura della legalità: oltre a quello tenutosi a Messina, altri incontri si sono svolti nelle scuole di Scaletta Zanclea, Rometta Marea e Villafranca. Sull'argomento anche i lavori degli istituti La Pira Gentiluomo, Pascoli Crispi, D'Arrigo di Venetico.

Il Liceo Archimede ci porta a scoprire la bellezza della Fisica con un'eccellenza: l'ex allievo Marco Saitta, oggi direttore dell'Istituto di Fisica dei Materiali della Sorbona di Parigi. Ampia pagina dedicata all'informazione di qualità: i Comprensivi Paradiso e Manzoni Dina e Clarenza sono stati premiati dal Lions Thyrrenum nell'auditorium della Gazzetta, mentre l'IIs Jaci e il Comprensivo S. Margherita ripercorrono temi ed emozioni del memorabile incontro in Ateneo con Paolo Petrecca, direttore di Rainews 24, che ha davvero colpito il cuore dei giovani con il suo invito ad avere "passione e pazienza". Le luci della ribalta si accendono per l'Ic Mazzini, che presenta le sue piccole star protagoniste di spettacoli teatrali e musicali, e per l'Ic Cannizzaro Galatti, che ha assistito alla rappresentazione in spagnolo del Don Quijote e ha visitato la mostra sull'arte cinematografica allestita al Palacultura.

Calzini colorati e allegramente spaiati per dire "no" alle discriminazioni e "sì" alla bellezza della diversità: a raccontare le tante attività sono il Collegio S. Ignazio e i Comprensivi Evemero, Tremestieri e Drago. Dagli Istituti Paradiso e Mazzini fiabe e pensieri contro le disuguaglianze. E sempre in tema di inclusione a scuola, preziosissima palestra di accoglienza, ecco il meraviglioso progetto E.C.I. (Educazione, Cura, Inclusione) promosso dall'Università di Messina e al quale sta partecipando il Liceo Bisazza, con cinque tra studentesse e studenti che raccontano il loro percorso di "allenamento sociale" condotto attraverso la Pet teraphy e la cura degli animali.

Sulla pagina Atenei dello Stretto l'apertura è dedicata a DICO, il portale dell'Università di Messina per la consulenza linguistica, l'unico servizio del genere in Italia offerto gratuitamente e da un team accademico. E proprio in collaborazione con DICO nascerà la nuova rubrica di Noi Magazine "Noi e le Parole" dedicata all'uso corretto della lingua italiana. Nella stessa pagina per il ciclo di approfondimenti sui dipartimenti Unime la puntata è dedicata al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, con undici corsi di laurea.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Memoria e ricordo: valori su cui si sofferma anche il Coordinamento delle Consulte studentesche calabresi sempre più convinte che la storia debba realmente essere "magistra vitae". Ampio spazio anche alle iniziative intraprese nei vari istituti scolastici per contrastare bullismo e del cyberbullismo con articoli redatti da studentesse e studenti del Liceo classico "Borrelli" di Santa Severina (Kr), dell'Ite De Fazio di Lamezia Terme e della Secondaria di I Grado "Anile" (Ist. Omn. Pizzo).

"La violenza in un bicchiere" con riflessioni sulle droghe e le aggressioni sessuali al centro di un incontro al Liceo scientifico "Berto" di Vibo Valentia, mentre nella rubrica Noi e la Privacy il Garante per la Protezione dei dati personali si sofferma sulle app "spione".

Sfide e pathos continuano a caratterizzare la Scuola di Amici, la trasmissione di Maria De Filippi, di cui fanno un resoconto studenti e studentesse del Polo Tecnologico Rambaldi nella rubrica "Cari Amici vi scrivo". Tuffo nella storia, invece, da parte della Secondaria di I Grado di Vena Superiore (1 Circolo Vibo) che ricorda la battaglia di Giulio Cesare contro i Britanni grazie al suono di cento zampogne. Dalla stessa scuola curiosità sulla nascita della pizza.

Ambiente a 360 gradi con un affascinante viaggio virtuale di alunni e alunne dell'Ic Vespucci di Vibo Marina nei mari calabresi, con la visita di una delegazione del Polo Rambaldi di Lamezia alla Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli e con la liberazione di Tico, tartaruga della specie Caretta Caretta a cui hanno partecipato alunne e alunni della Secondaria di I Grado "Anile" di Pizzo (VV). Infine nella settimana in cui si è festeggiato San Valentino non poteva mancare un contributo sulla giornata con una riflessione sul valore dell'amore universale da parte della Secondaria di I Grado di Maierato (Ic Sant'Onofrio).

Edizione di Cosenza

Ampio spazio anche in questa edizione al Giorno della Memoria, vissuto con grande trasporto e attenzione anche nelle scuole di Cariati e Mirto. In seconda pagina, lo studio della Materia oscura (a opera dello Scientifico Scorza) e la grammatica 4.0 promossa dall’istituto Comprensivo Rende Commenda, ma anche le attività dell’IC Lanzino legate alla Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. Poi, sempre l’Istituto Comprensivo di via Negroni protagonista con una pagina fotografica dedicata alla settimana bianca in Sila. Interessante anche l’incontro con l’autore all’Ipsia-Iti di Acri che ha avuto modo far conoscere a studenti e studentesse la storia politica dell’ex sindaco di Rende, Sandro Principe. Esperienza indimenticabile per allievi e allieve del Polo tecnico-scientifico Brutium in visita alla sede del Parlamento Europeo di Bruxelles. Domenica prossima, invece, l’Ipseoa di Paola farà il tifo per un proprio studente che si è qualificato per la finale dei Campionati nazionali di cucina.

Edizione di Reggio

Un viaggio a ritroso nella storia per ricordare l'orrore delle tragedie del Novecento. L'istituto comprensivo “Vitrioli – Principe di Piemonte” ha promosso il workshop permanente “Dalla memoria…al ricordo” un percorso di educazione storica e civile che ha coinvolto i giovani dei due plessi.

All'Ic Giovanni XXIII focus sulle insidie della rete. Le classi della scuola primaria e secondaria hanno approfondito, anche attraverso la lettura di alcuni testi, la conoscenza sui fenomeni del cyberbullismo.

L'Istituto comprensivo di Delianuova ha celebrato attraverso un seminario la giornata dedicata alla lotta al bullismo e al cyberbullismo. L'iniziativa ha visto la comunità scolastica dei diversi plessi confrontarsi con una psicologa.

L'Istituto comprensivo Radice - Alighieri promuove “Progetto biblioteca... uno spazio inclusivo”, un percorso che ha portato alla creazione nella scuola di un ambiente di lettura piacevole e interessante per avvicinare i giovani alla scoperta del libro e stimolare in loro il piacere di leggere.

L'istituto ha anche celebrato la Giornata dei calzini spaiati per radicare nei più piccoli la cultura dell'inclusione, con un'attività che ha coinvolto bimbe e bimbi delle scuole dell'infanzia. Dedicate al bergamotto, principe degli agrumi, le attività del laboratorio dell'Ic Radice Alighieri

Si potenzia l'offerta formativa dell'Università Mediterranea, oltre al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (a ciclo unico di 5 anni ) e al corso di Laurea triennale in Scienze dell'Educazione sarà attivato il corso di Laurea magistrale biennale in Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori.

