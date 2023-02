Su Noi Magazine il concorso "PretenDiamo Legalità" e l'impegno delle scuole

Torna domani Noi Magazine, l'inserto "giovane" del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo e nato da un’idea del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza. Prosegue anche il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quarta stagione e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall'ufficio scolastico, aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria per incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'inclusione, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali.

ll progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social. Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali.

Il tema di apertura: PretenDiamo Legalità. Rubriche: Noi e la Privacy, Noi e le Parole

In prima pagina su tutte le edizioni c’è PretenDiamo Legalità, il concorso indetto dalla Polizia di Stato assieme al Ministero dell’Istruzione per promuovere tra i giovani la cultura della legalità: entro il 31 marzo vanno inviati i lavori realizzati dagli istituti scolastici, corti o graphic novel ispirati alla figura del Commissario Mascherpa, realizzato dal fumettista calabrese Luca Scornaienchi e protagonista del fumetto edito da PoliziaModerna. Tra le rubriche condivise, torna Noi e la Privacy, in collaborazione con l’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: in questa puntata l’approfondimento sull’uso consapevole di smartphone e tablet nei quali i nostri dati personali possono essere a rischio. Esordisce la nuova rubrica Noi e le Parole, in collaborazione con il portale di consulenza linguistica DICO dell’Università di Messina: nella prima puntata si affronta il tema del “maschile inclusivo”, regola grammaticale ormai superata da una nuova sensibilità sociale che riconosce al genere femminile un valore pari a quello maschile, e dunque ci si interroga su come poter utilizzare formule linguistiche più “moderne” e non ”escludenti”.

Edizione di Messina

In prima pagina la tematica della legalità: il Collegio S. Ignazio ha visitato la mostra sul beato Rosario Livatino, il giudice agrigentino ucciso dalla mafia. Ampio spazio alle attività di conoscenza e contrasto al bullismo e cyberbullismo con l’IIS Copernico di Barcellona, e i comprensivi Cannizzaro Galatti, Foscolo di Barcellona, D’Arrigo di Venetico. Un percorso condotto anche dall’Arma dei carabinieri con gli incontri a scuola in città e in provincia, promossi dal Comando provinciale per dialogare con i più giovani sulle tematiche di maggiore attualità legate alla cittadinanza responsabile contro ogni illecito. Ricordare per non dimenticare: sugli orrori della Shoah e delle Foibe gli istituti Drago, Paradiso, Gravitelli Paino e Cannizzaro Galatti. L’importanza del servizio di ascolto psicologico a scuola è evidenziata dall’IIS Jaci, mentre l’ITT Majorana di Milazzo ci fa riflettere sul concetto di eroismo e sulla sua “applicabilità” nella vita quotidiana. I temi “arcobaleno” dell’inclusione, dell’accoglienza e della diversità come ricchezza sono proposti dal Liceo La Farina e dall’IIS Medi di Barcellona, mentre l’IC Gravitelli Paino racconta l’esperienza del flash mob contro la violenza di genere. L’Ic Margherita ha promosso un debate sulla “selfiemania” analizzandone i pro e i contro, mentre l’IC Evemero presenta il film in proiezione sabato su Pinocchio intervistandone i protagonisti. L‘IC Pascoli Crispi ricorda con commozione il maestro Mimmo, recentemente scomparso, mentre l’IC Manzoni rivive il dramma dell’alluvione a Ischia con una poesia carica di dolore ma anche piena di speranza. Il Liceo Maurolico spiega la scelta degli studi classici, mentre il genetliaco di Galileo Galilei è “festeggiato” dall’omonimo liceo di Spadafora; dall’Ic Mazzini arriva invece un invito a leggere e viaggiare con la fantasia. Il “sogno italiano” della Carta Costituzionale celebrata da Benigni a Sanremo è ricordato dall’Ic Paradiso, mentre il Liceo Archimede rilegge il legame tra Dante e Beatrice. L’Ic Mazzini, che ha partecipato all’evento di sensibilizzazione promosso dal Comune, ammonisce sull’importanza della prevenzione dell’Aids, mentre il Liceo Bisazza propone un’analisi sulla green economy. Un esperimento scientifico per l’Ic La Pira Gentiluomo, mentre il Collegio S. Ignazio ha riflettuto su realtà e apparenza visitando il museo delle illusioni. Il sorriso del carnevale si perpetua con i lavori dell’Ic Cannizzaro Galatti. Sul contro-fenomeno web dei de-influencer l'approfondimento del sociologo Unime prof Marco Centorrino.

Nella pagina Atenei dello Stretto temi scientifici con UniVersoMe, che ricostruisce la storia dello Spinosauro, tra scoperte, cinema e games, e con la scuola Rizzo dell’IC di Milazzo che ha visitato il Dipartimento MIFT dell’Università con le sue affascinanti realtà formative.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Una prima pagina riservata alla legalità con l'articolo del Liceo classico Borrelli di Santa Severina (Crotone) sull'esperienza vissuta nella città pitagorica dove è stata esposta la teca contenente i resti della "Quarto Savona 15", la Fiat Croma blindata che il 23 maggio del 1992 (strage di Capaci) è stata colpita in pieno dalla micidiale deflagrazione che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Rispetto delle regole e della persona tematiche affrontate anche dalla Secondaria di I grado di Vena Superiore (Primo Circolo Vibo) con riflessioni sul bullismo, cyberbullismo e hate speech.

Nella settimana della RiGenerazione la legalità e la lotta alla criminalità organizzata è stato il filo conduttore di alcune iniziative all'Ic Vespucci di Vibo Marina, mentre le Consulte studentesche calabresi rinnovano il loro impegno al fianco della Polizia stradale per il progetto "Icaro" a tutela del bene più prezioso, la vita.

L'ITT Malafarina di Soverato racconta invece dell'esperienza vissuta nei giorni scorsi, con l’evento che ha visto salire in cattedra calciatori e dirigenti dell'Us Catanzaro nell'ambito del progetto "Aquile in classe-Campioni dentro e fuori dal campo" i quali hanno interagito con studenti e studentesse. La Capitaneria di Porto con il progetto "Salvaguardia dell'ambiente marino" è invece arrivata al Liceo scientifico Berto di Vibo che ha inserito l'incontro nel corso delle iniziative dedicate alla "Settimana dello studente". In primo piano ecosistema marino, ambiente e inquinanti.

La fiducia in se stessi e il fondamentale sostegno delle persone più care il tema affrontato dall'Ite De Fazio di Lamezia Terme. Sempre da Lamezia il tour culturale tra passato e presente alla riscoperta dell'arte e del territorio da parte del Polo Tecnologico Carlo Rambaldi, nonché la rubrica "Cari Amici vi scrivo" a cura del Liceo statale Campanella (indirizzo Coreutico).

E ancora riflessioni sulla Shoah da parte della Primaria di Santa Caterina Marina (Ic Badolato), il racconto di una mattinata diversa vissuta con entusiasmo da bambine e bambini della Primaria di Badolato alle prese con la preparazione di gustose ciambelle e curiosità sul Carnevale nel mondo a cura della Secondaria di I grado di Vena Superiore (Primo Circolo Vibo).

Edizione di Cosenza

Nell’edizione cosentina di Noi Magazine, ampio spazio all’iniziativa PretenDiamo la legalità, con l’incontro ricco di spunti tra gli agenti della Questura di Cosenza e la rappresentanza dell’Ic Montalto Taverna. Un assist importante alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, tema approfondito anche dalla Secondaria di Primo Grado dell’IC Lanzino. Nella seconda pagina, la prima parola d’ordine è inclusione, legata all’evento del Falcone di Acri con gli autori di un libro sul disturbo dello spettro autistico. Le eccellenze del Polo scolastico di Castrolibero, invece, si sono messe in evidenza nel campo dell’Informatica. A pagina 3, spazio alle Consulte studentesche calabresi che hanno onorato Il Giorno del Ricordo e il Giorno della Memoria. L’Omnicomprensivo di San Demetrio Corone ha studiato a fondo la figura di Galileo Galilei e il suo pensiero in controtendenza. L’Alberghiero Mancini-Tommasi, invece, si è fatto promotore di un evento legato al FairPlay. Nell’ultima pagina, infine, l’ampia proposta formativa dell’Ipsia-Iti Acri, con la ciliegina sulla torta rappresentata dalle biotecnologie. E dalla biotecnologia alla scienza il passo è breve con la presentazione del libro dello scrittore Francesco Kostner al Liceo Fermi. L’importanza del teatro a scuola, infine, è stata ampiamente compresa da allievi e allieve dell’Ic di Quattromiglia che hanno partecipato all’inaugurazione della rassegna Tirreno Festival.

Edizione di Reggio

La cultura della legalità si radica a scuola, tra i banchi, attraverso tante attività. L'istituto comprensivo Carducci da Feltre ha affrontato il tema del rispetto delle regole attraverso un fenomeno che spesso di manifesta proprio in classe, quello del bullismo. Le diverse classi della scuola di primo grado hanno prodotto degli elaborati per raccontare le dinamiche sociali.

L'Istituto comprensivo Alvaro Scopelliti ha dedicato delle iniziative di sensibilizzazione alla giornata mondiale della sicurezza in rete, l'obiettivo delle attività sviluppate attraverso dei laboratori è stata quella di far riflettere sui rischi connessi.

Nella settimana del carnevale l'istituto comprensivo Giovanni XXIII ha condotto una ricerca storica rispetto alla maschera simbolo del carnevale calabrese, ha raccontato la storia di Giangiurgolo e dell'allegoria che racchiude. L'Istituto comprensivo di Delianuova invece ha celebrato questa festa facendo dei parallelismi con le tradizioni inglesi e proponendo attraverso dei racconti una chiave di lettura inclusiva con la storia del coriandolo “diverso”.

L'amicizia raccontata attraverso le poesie. Questo il compito che ha impegnato le classi dell'Ic Carducci che hanno voluto descrivere questo nobile sentimento in versi. Dedicato all'ambiente e all'analisi del territorio il laboratorio di educazione ambientale dell'Ic Radice Alighieri che ha affrontato il tema dell'uso delle erbe aromatiche. Un viaggio nella storia del Novecento compiuto dalle classi dell'Ic di Delianuova ha permesso di conoscere meglio la triste pagina dell'eccidio delle Foibe.

L'Università Mediterranea celebra il ruolo delle donne nella scienza attraverso uno spettacolo teatrale. L’evento è stato organizzato dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) della Mediterranea in collaborazione con il Settore Orientamento.

