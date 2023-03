Su Noi Magazine legalità e Costituzione. Allarme Hikikomori: cosa è, cosa fare

Torna domani Noi Magazine , l'inserto giovane del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud. Prosegue intanto il progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine, giunto alla quarta stagione e aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei.

In apertura i temi della legalità e della cittadinanza responsabile con l'Ora di Costituzione, iniziativa del Senato per le scuole, e con la partecipazione ampia alle iniziative promosse per commemorare le vittime Innocenti delle mafie. Fari accesi anche sulla salute e il benessere, con la giornata della felicità e l'approfondimento sull'allarme Hikikomori, il ritiro sociale che coinvolge 100.000 giovani in Italia.

Al centro della rubrica Noi e la Privacy, in collaborazione con il Garante, i rischi dello sharenting cioè l'eccessiva condivisione di foto e dati che riguardano i figli piccoli sui social.

Tutti i dettagli sugli argomenti e le informazioni sulle modalità di iscrizione sul nostro sito gazzettadelsud.it.

© Riproduzione riservata