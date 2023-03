Su Noi Magazine l'autismo a scuola: un "dono" per tutti. Le Steam e la sfida della parità

Torna domani Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud. Prosegue intanto il progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine, giunto alla quarta stagione e aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei.

In apertura la giornata per la consapevolezza dell'autismo che si terrà il 2 aprile, con l'approfondimento che sottolinea l' importanza dell'ambiente scolastico quale straordinaria palestra di apprendimento e inclusione. Spazio anche alle Steam e alle pari opportunità nell'accesso alle materie scientifiche. Ampia la partecipazione delle scuole agli eventi promossi per commemorare le vittime innocenti delle mafie.

Al centro della rubrica Noi e la Privacy, in collaborazione con il Garante, i consigli per la tutela dei dati sanitari personali.

