Su Noi Magazine l'arrivederci a ottobre con i sorrisi giovani di Sicilia e Calabria e l'inno alla legalità ricordando Capaci

Si conclude la quarta edizione del progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", con l'ultimo numero per la stagione 2002-2023 dell'inserto del giovedì, pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia- Vibo. L'inserto è nato da un’idea del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza. Il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quarta stagione e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia con il supporto degli uffici scolastici di Sicilia e Calabria, è aperto dal 2019 a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria per incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'inclusione, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali.

ll progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social. Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali. Il ciclo si è concluso venerdì scorso nell'auditorium Ses di Messina con la presenza del componente del Collegio del Garante della Privacy Guido Scorza, mentre lunedì scorso si è tenuto l’evento finale della stagione 2022-2023 con il presidente Lino Morgante, il direttore Alessandro Notarstefano e le autorità istituzionali. Il polo aziendale è stato riempito di calore e sorrisi da studentesse e studenti delle scuole di Messina e della Calabria con docenti e dirigenti, che hanno visitato le redazioni e il centro stampa accolti da Enzo Trifirò e Marcello Bottari e dalla vicecaposervizio della Gazzetta Natalia la Rosa responsabile dell'inserto realizzato assieme a colleghe e colleghi delle redazioni calabresi: Giovanna Bergantin, Marialucia Conistabile, Vittorio Scarpelli e Eleonora Delfino. Il progetto riprenderà poi a ottobre con il nuovo anno scolastico: tutte le informazioni per le iscrizioni su gazzettadelsud.it.

La prima pagina e la rubrica Noi e la Privacy

In prima pagina su tutte le edizioni le foto delle visite durante l'open day al polo Ses e il pezzo di Natalia La Rosa che sottolinea il "ponte" umano e culturale realizzato da Gazzetta del Sud con l'inserto Noi Magazine, per unire le forze migliori tra Sicilia e Calabria. Le stesse che ricordano il 31. anniversario della strage di Capaci: e tra i giovani la memoria diventa coscienza e partecipazione. La rubrica Noi e la Privacy sottolinea la sinergia tra il Garante e il Ministero dell'Istruzione, nell'ambito dell'evento organizzato durante il Forum Pa dei giorni scorsi a Roma sul tema della scuola digitale e dell'uso responsabile del web, con la presenza della direttrice Gianna Barbieri e dell'avv. Guido Scorza componente del Collegio del GPDP. La rubrica si conclude per questa stagione sull'inserto, dando appuntamento a ottobre con i temi dell'educazione digitale per i più giovani e non solo nell'ambito dell'adesione di Ses al Manifesto di Pietrarsa, promosso dal GPDP per incentivare la consapevolezza delle risorse tecnologiche tra rischi e opportunità.

Edizione di Messina-Sicilia

In prima pagina una buona notizia: l'associazione di presidi Andis analizza il report da cui emergono dati confortanti sulle capacità di comprensione del testo della scuola primaria italiana.

Forte il richiamo ai temi della legalità: nella pagina Atenei dello Stretto UniVersoMe ricostruisce la vita di Giovanni Falcone, spezzata 31 anni addietro assieme a quella della moglie e della sua scorta nella strage di Capaci. Una talea dell'albero che cresce davanti alla sua abitazione, diffusa in tutte le scuole d'Italia grazie ai carabinieri del Raggrupamento Biodiversità, è stata collocata al Liceo Galilei, mentre all'Ic Manzoni e all'Ic Evemero sono stati ricordati Graziella Campagna e don Pino Puglisi, assieme all'Azione Cattolica. L'Ic Cannizzaro Galatti testimonia invece le intense emozioni vissute durante la marcia organizzata in città con l'intera comunità scolastica.

Si conclude intanto il tour della legalità promosso dal Comando provinciale dei carabinieri, con donne e uomini dell'Arma che hanno visitato oltre 60 istituti tra città e provincia, sin nei centri più lontani, accogliendo al contempo nelle caserme e sedi di Compagnia alunni e alunne. A tracciare il bilancio è il comandante provinciale col. Marco Carletti, sottolineando l'entusiasmante riscontro con cui è stato condotto il progetto, che sarà riproposto alla ripresa dell'anno scolastico.

L'istituto Jaci ricorda l'evento tenutosi nell'auditorium Ses con il Garante della Privacy su algoritmi e informazione, mentre il Comprensivo di Milazzo lancia l'allarme sui danni dei comportamenti scorretti condotti attraverso il telefono cellulare.

Il liceo La Farina ammonisce invece sull'uso non consapevole delle risorse digitali con uno dei numerosi lavori realizzati nell'ambito del percorso approdato anche alla realizzazione di Stoà, il giornale d'istituto che mercoledì 24 viene pubblicato all'interno di Gazzetta del Sud per testimoniare in edizione cartacea l'impegno nel giornalismo scolastico.

Un'ampia pagina contro le discriminazioni di genere: ad aprirla la Consulta studentesca di Messina, che ha promosso un contest tra le scuole cittadine, la cui premiazione si è svolta nell'ambito dell'Inclusivity Village promosso dal Comune nella giornata contro l'omobitransfobia. Il tema del linguaggio di genere è al centro del lavoro di Alessando Summa, lo studente del Liceo Maurolico primo classificato al prestigioso Certamen Philelfianum di Macerata. E sull'argomento l'istituto Cuppari ha ospitato un confronto sui pregiudizi nel mondo del lavoro con Antonio Bebba, ex alunno e oggi manager di Pfizer area Europa per Diversità Equità Inclusione, e con la giornalista della Gazzetta Natalia La Rosa sul linguaggio di genere. E sempre in argomento, un progetto speciale promosso dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per scardinare i pregiudizi di genere in un ambito lavorativo come quello legato al comparto marittimo: ad avviare il programma un incontro con la scuola secondaria di I Grado del Collegio S. Ignazio, seguito dalla visita alla MSC World Europa attraccata a Messina, che sarà raccontato domani sulla Gazzetta in una pagina Primo Piano dedicata sempre alle scuole e aperta dal resoconto dell'evento promosso dalla Prefettura con l'Università per il 75. compleanno della Costituzione. Nella stessa pagina, la kermesse Zancle in Fiore, promossa dal'Ic La Pira Gentiluomo con numerose scuole cittadine.

E tornando ancora a Noi Magazine di giovedì: a Barcellona l'Ic Foscolo ha vinto un premio giornalistico mentre l'ITT Copernico ha intervistato il sindaco Calabrò. E un altro riconoscimento nazionale per il giornale scolastico è stato meritato dall'Ic Gravitelli Paino di Messina. Il valore del 25 aprile è ribadito dall'Ic Tremestieri, mentre un inno contro la guerra parte dall'Ic Manzoni. L'IIS Medi di Barcellona ci presenta la società sportiva di atletica che non lascia nessuno in panchina mentre l'Ic Cannizzaro Galatti augura pace con le parole di Martin Luther King. Una acuta anlisi sul dibattito sviluppato attorno al Ponte sullo Stretto proviene dal Liceo Archimede con l'appello a coinvolgere maggiormente i giovani. Un viaggio al cuore della politica regionale per l'ITT Majorana di Milazzo che ha visitato la sede dell'Ars, mentre il liceo Bisazza di Messina ha vissuto intensamente l'evento di spiritualità tenutosi al Duomo.

Il tema del viaggio è declinato dal Liceo Maurolico tra letteratura e musica e dal sociologo Unime Marco Centorrino, che ammonisce sui rischi dell'overtourism. L'Ic Mazzini presenta invece un progettointernazionale per l'accoglienza dei visitatori e invita a Messina nientemeno che il Re Carlo III. Tempo di gite per l'Ic Cannizzaro Galatti che ha scoperto la Puglia e per l'Ic Drago a Pompei, mentre l'Ic Paradiso scuola Pietro Donato ha ammirato i tesori ceramici di Caltagirone.

Nella pagina Atenei dello Stretto ampio spazio ai lavori realizzati nell'ambito di UNIME GDS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da SES e Unime: riflettori accesi su due eventi, l'incontro sul ruolo dello Stato e della stampa per produrre sviluppo nella legalità e il convegno scientifico sulla prevenzione del tumore mammario. Torna intanto il progetto Orientajunior: entro il 10 giugno le iscrizioni per gli istituti comprensivi all'iniziativa promossa dal Dipartimento Scipog con il supporto di Alumnime e di Noi Magazine. In programma incontri web con docenti Unime per parlare della storia di Messina e della Costituzione.

Edizione di Catanzaro Crotone Lamezia Vibo

Raccontano la loro esperienza con Noi Magazine studentesse e studenti del Liceo Scientifico Berto di Vibo Valentia e del Liceo Scientifico Costanzo di Decollatura. Un'esperienza entusiasmante nel corso dell'anno scolastico che volge alla fine che ha dato ai giovani, i quali hanno animato le rispettive "redazioni", l'opportunità di scrivere su varie tematiche ma anche di esprimere le loro opinioni su diversi argomenti. E al progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine" si collega anche il Primo Circolo Vibo che in questi giorni sta dedicando iniziative a Don Lorenzo Milani. A Noi Magazine, infatti, ha partecipato in particolar modo la Secondaria di I Grado del Plesso di Vena Superiore che porta il nome del priore di Barbiana. I lavori e gli elaborati di alunne e alunni sono diventati una raccolta e la pubblicazione - dal titolo "Un anno con Noi Magazine" sarà presentata venerdì 26 nel corso dell'ultima giornata dedicata a Don Milani.

Continuano la loro missione a tutela dei Patrimoni straordinari calabresi le Consulte studentesche che nell'edizione di Noi Magazine in edicola domani parlano delle dimore storiche "il più grande museo diffuso d'Italia", mentre all'Ic Vespucci di Vibo Marina ragazzi e ragazze proseguono lungo il percorso della legalità con un resoconto sulla toccante giornata trascorsa con Giovanni Impastato e Carmela Ferro, rispettivamente fratello di Peppino Impastato e fidanzata di Giuseppe Valarioti, per parlare dell'impegno dei loro cari contro la mafia e la 'ndrangheta. Impegno pagato a caro prezzo: entrambi infatti sono stati uccisi dalla criminalità organizzata. Peppino Impastato a Cinisi; Giuseppe Valarioti a Rosarno.

Al condizionamento della criminalità sul mondo imprenditoriale si ricollega l'Io di Filadelfia ma per ribadire che fare impresa in Calabria oggi è possibile. Alunne e alunni, infatti, sono stati protagonisti di un confronto con giovani imprenditori i quali li hanno esortati ad avere senso di responsabilità e autodeterminazione ma soprattutto ad avere il coraggio di sognare in grande e di andare avanti sui binari della legalità. E al tema dell'imprenditoria sana e di qualità si ricollega anche l'Ite De Fazio di Lamezia Terme che ha effettuato una visita d'istruzione a Cirò visitando aziende agricole locali leader nel settore dei vini.

La Calabria e lo spopolamento che attanaglia i piccoli centri è, invece, un tema dibattuto dal Liceo Classico e ITT Borrelli di Santa Severina Crotone. Studentesse e studenti hanno incontrato il poeta e scrittore Franco Arminio che ha creato la "paesologia" una disciplina per guardare ai piccoli centri in modo nuovo e per occuparsi di chi resta e non di chi parte. Sempre dalla Città pitagorica arriva la soddisfazione per il premio incassato dall'Ic Cutuli, da parte della Società Dante Alighieri, per l'originale lavoro di allievi e allieve i quali attraverso il gioco "Le divine carte" e la grafica hanno esposto i temi più noti della poesia dantesca. Sempre l'Ic Cutuli ha chiuso positivamente la XV edizione del Concorso musicale "Maria Grazia Cutuli" che quest'anno ha visto la partecipazione di 15 orchestre giovanili; 41 ensemble e 197 solisti provenienti da tutta Italia.

E mentre il Liceo Campanella di Lamezia Terme racconta l'esperienza vissuta nel corso di un viaggio d'istruzione a Londra, proprio nei giorni dell'incoronazione di Re Carlo III, l'Ic di Sant'Onofrio (Secondaria di I Grado di Maierato) è stato impegnato in una iniziativa solidale (Corsa contro la fame) per contribuire a combattere la malnutrizione e la mortalità infantile nei Paesi più poveri.

Edizione di Cosenza

Nell’ultimo numero di Noi Magazine - edizione Cosenza - ampio spazio alla legalità. L’Omnicomprensivo di San Demetrio Corone, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, ha ricordato le figure dei giudici Falcone e Borsellino. Dell’importanza della legge se n’è discusso anche con studentesse e studenti delle scuole di Paludi che hanno trattato il tema “Legalità, droga e nuove dipendenze”. Interessante il focus sulla partecipazione dell’Erodoto di Thurii di Cassano alla “Notte delle ricercatrici e dei ricercatori – SuperScienceMe” organizzato dall’Università della Calabria, dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Università Magna Graecia di Catanzaro, dall’Università della Basilicata e dalla Regione Calabria.

Momenti di commozione hanno caratterizzato il dibattito formativo sull’educazione stradale dal titolo “Pensati sobrio”, perché è stata anche l’occasione per ricordare lo studente Angelo Viteritti, vittima di un incidente. Traguardo da applausi per l’orchestra dell’IC Montalto Taverna che ha primeggiato nel concorso canoro di Filadelfia. Si conclude il resoconto dell’IC Lanzino di Cosenza sui viaggi di istruzione: ultima tappa il Veneto. E anche i libri rappresentano viaggi, avventure: ne hanno vissuta una indimenticabile bimbi e bimbe della scuola dell’Infanzia di San Pietro in Guarano, sfogliando le pagine del libro “Le avventure di Piccolo Do”. La conclusione del percorso scolastico della 5 R dell’Alberghiero Tommasi Mancini è stata celebrata con il tradizionale pranzo dei cento giorni, raccontato da maturande e maturandi proprio sulle pagine di Noi Magazine. Da sottolineare, infine, i due progetti che hanno condotto le classi del Polo Brutium e del Liceo Classico Lopiano fuori dalle mura scolastiche: i cosentini (del corso Cat) hanno incontrato a Milano l’architetto che ha ideato il Bosco verticale, mentre i cetraresi hanno visitato il ricco patrimonio territoriale, con le sue risorse ambientali, naturali e paesaggistiche.

Edizione di Reggio

Hanno voluto ripulire il litorale del territorio a nord della città per celebrare la giornata della terra. Un'attività promossa dall'Istituto comprensivo Radice Alighieri per ribadire l'impegno che deve essere di tutte e tutti per la tutela dell'ambiente. Iniziativa messa in campo con diverse associazioni del territorio dopo delle lezioni in classe.

Uno spettacolo sul palcoscenico del teatro di Palmi suggella il gemellaggio nato all'insegna dell'arte e della musica di due istituti comprensivi. L'orchestra diventa metafora dell'importanza della collaborazione per le classi degli istituti comprensivi di Delianuova e Sant'Eufemia-Sinopoli- Melicuccà.

Stop al vandalismo, questo il tema del progetto che ha visto le classi dell'ic Cassiodoro Don Bosco protagoniste di un percorso formativo promosso con il dopolavoro ferroviario e con il magistrato Luciano Gerardis. Attività in cui ribadire il valore del senso civico nell'utilizzo dei beni comuni.

Una ricerca sui temi della legalità e sulla storica nascita della criminalità organizzata nelle diverse regioni del Mezzogiorno è stata condotta dall'Ic Giovanni XXIII. A lezione di navigazione sicura all'Ic Giuseppe Moscato con gli agenti della Polizia Postale che hanno messo in guardia le classi sul corretto utilizzo dei social. Un fumetto per ricordare la memoria del giudice Giovanni Falcone è stato realizzato dalle classi dell' Ic Michele Macrì.

L'Università Mediterranea presenta intanto i risultati di due progetti finanziati dalla Regione Calabria per rilanciare lo sviluppo rurale anche attraverso un migliore utilizzo degli scarti della lavorazione

