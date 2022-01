L'Oroscopo 2022 di Simon and The Stars - Ecco le previsioni dell'anno

Simone Morandi in arte Simon and The Stars regala agli spettatori di CitofonareRai2 le previsioni astrologiche di tutto l'anno insieme al giornalista Santo Pirrotta, che ci racconta qualche aneddoto e curiosità legato al mondo del gossip, abbinandolo di volta in volta ad ogni segno zodiacale di uno o più Vip del momento.

