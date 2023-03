Oroscopo della prossima settimana dal 13 al 19 marzo 2023 secondo Artemide.

Ariete

Prenditi sul serio. Nei prossimi giornipotresti dover affrontare sfide che richiederanno coraggio e determinazioneper difendere i tuoi interessi. Non seguire gli altri come hai fatto in passato:usa la tua intelligenza e, alla fine, avrai successo e otterrai ciò che desideri.

Toro

Guarda il lavoro che hai fatto, guarda te stesso allo specchio e ammetti onestamente che sei fantastico! Dedica un giorno per riposare e goderti il successo raggiunto, poi torna ad affrontare nuovi progetti con ancora più entusiasmo. Con il giusto impegno e un po' di fortuna,grazie all'influenza positiva di Venere, avrai ancora più motivi per essere fiero di te stesso!

Gemelli

Nei prossimi sette giorni, potresti percepireil tuo lavoro come noioso e ripetitivo. Tuttavia, per evitare frustrazioni, sposta la tua attenzione:immagina di non doverlo fare veramente. Vai al lavoro solo per socializzare con le persone, considerando le attività lavorativesolo come un effetto collaterale. Ma ricorda che non appena ti permettidi essere meno produttivo,dovrai tornare al ritmo precedente!

Cancro

Ti senti stanco e vorresti fare fuori tutto?Non aspettare un evento fortuitoper cambiare la tua vita,prendi in mano la situazione e cambia te stesso. Cerca di negoziare con coloroche influenzano il tuo benessere. Se non funziona la persuasione,metti in mostra i tuoi artiglie fai sapere loro che si stanno sbagliando.

Leone

Il mondo ti sorride! Ogni impresa che intraprendi avrà successo,e le tue conquiste precedentiispireranno chi ti sta vicino. Tieni solo sotto controllo la tua salute,vestiti adeguatamente per evitare di prendere freddo.

Vergine

E' già primavera per te! Nonostante la tua natura "terrena", non dimenticare di volare un po' tra le nuvole. Fai quello che hai sempre desiderato fare, parti per un'avventura o innamorati. Se hai già un partner, sorprendilo: fate insieme qualcosa di speciale.

Bilancia

Tieni gli occhi ben aperti per non perdere nuove opportunità di carriera. Se qualcosa richiede una tua reazione immediata, cerca di essere equilibrato. Ricorda che anche le sfide più grandi possono essere superate con determinazione e pazienza. Non lasciare che la paura ti impedisca di perseguire i tuoi obiettivi e sfruttare al massimo le opportunità che si presentano sulla tua strada.

Scorpione

Non reagire con ostilità a situazioni incomprensibili. Mostra pazienza, le cosepotrebbero non essere come sembrano. Inoltre, forse qualcosa di fantastico sta per accadere nella tua vita.

Sagittario

Rilassati e cerca di non forzare le cose. Se ti senti stressato, potresti non riuscire a centrare il bersaglio. Marte ti consiglia di dormire bene e riposarti.

Capricorno

Non farti illudere da false speranze. Inizia a muoverti verso i tuoi obiettivie vedrai che gli sforzi daranno i loro frutti.

Acquario

Non affrettarti a spegnere un incendioche ancora non è divampato. Delega i tuoi problemi a chi ne sa di più, come uno psicologo o un saggio amico.

Pesci

Le stelle ti supportano nel far valere le tue ragioni in modo giusto. Tieni solo gli occhi aperti, potresti trovare qualcosa di sorprendentealla fine della settimana.

© Riproduzione riservata