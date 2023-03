Oroscopo della prossima settimana dal 13 al 19 marzo 2023: la previsione settimanale di Artemide.

Ariete

Prendersi sul serio è un passo importante per raggiungere i nostri obiettivi. Quando ci troviamo ad affrontare sfide che richiedono coraggio e determinazione, è importante avere fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità. Non dovremmo seguire gli altri ciecamente come abbiamo fatto in passato, ma invece utilizzare la nostra intelligenza e la nostra capacità di pensiero critico per trovare soluzioni efficaci. Ciò potrebbe significare prendere decisioni difficili e fare scelte impopolari, ma alla fine ci permetterà di difendere i nostri interessi e di ottenere ciò che desideriamo. Inoltre, questo può anche essere un'opportunità per crescere come persona e sviluppare nuove abilità. Il successo non è sempre garantito, ma se siamo determinati e impegnati nel nostro percorso, possiamo fare progressi significativi e raggiungere i nostri obiettivi.

Toro

Guarda il lavoro che hai fatto, guarda te stesso allo specchio e ammetti onestamente che sei fantastico! Dedica un giorno per riposare e goderti il successo raggiunto, poi torna ad affrontare nuovi progetti con ancora più entusiasmo. Con il giusto impegno e un po' di fortuna,grazie all'influenza positiva di Venere, avrai ancora più motivi per essere fiero di te stesso!

Gemelli

Nei prossimi sette giorni, potresti percepireil tuo lavoro come noioso e ripetitivo. Tuttavia, per evitare frustrazioni, sposta la tua attenzione:immagina di non doverlo fare veramente. Vai al lavoro solo per socializzare con le persone, considerando le attività lavorativesolo come un effetto collaterale. Ma ricorda che non appena ti permettidi essere meno produttivo,dovrai tornare al ritmo precedente!

Cancro

Quando ci sentiamo stanchi e frustrati, potrebbe sembrare che la soluzione sia quella di aspettare un evento fortuito che cambi la nostra vita. Questa, però, potrebbe non essere la scelta migliore. Invece, dovremmo prendere in mano la situazione e cercare di fare il possibile per apportare dei cambiamenti positivi. Questo potrebbe significare negoziare con le persone che influenzano il nostro benessere o la nostra situazione. In alcuni casi, la persuasione potrebbe funzionare. Ma se non funziona, potremmo dover mostrare loro i nostri punti di forza e far loro capire che si stanno sbagliando. Ciò richiede coraggio e determinazione, ma potrebbe portare a cambiamenti positivi e migliorare la nostra situazione. Inoltre, questo può anche essere un'opportunità per crescere come persona e sviluppare abilità di leadership e di negoziazione.

Leone

Quando si sente che il mondo ci sorride, può essere un momento di grande felicità e realizzazione. Ciò significa che le imprese che intraprendiamo avranno successo, e il nostro duro lavoro e le nostre conquiste passate ispireranno chi ci sta vicino. Ma è importante non diventare troppo presuntuosi o arroganti e mantenere l'umiltà. Inoltre, la salute è un aspetto importante della nostra vita che non dovremmo mai sottovalutare. Anche se tutto sembra andare per il meglio, è importante prendersi cura di noi stessi e mantenere uno stile di vita sano. Ciò potrebbe significare fare esercizio fisico regolarmente, mangiare cibi nutrienti e bilanciati e indossare abiti adeguati per evitare di prendere freddo o altre malattie. Mantenere una buona salute può aiutare a garantire che possiamo continuare a godere dei nostri successi e a goderci la vita al meglio.

Vergine

E' già primavera per te! Nonostante la tua natura "terrena", non dimenticare di volare un po' tra le nuvole. Fai quello che hai sempre desiderato fare, parti per un'avventura o innamorati. Se hai già un partner, sorprendilo: fate insieme qualcosa di speciale.

Bilancia

Tieni gli occhi ben aperti per non perdere nuove opportunità di carriera. Se qualcosa richiede una tua reazione immediata, cerca di essere equilibrato. Ricorda che anche le sfide più grandi possono essere superate con determinazione e pazienza. Non lasciare che la paura ti impedisca di perseguire i tuoi obiettivi e sfruttare al massimo le opportunità che si presentano sulla tua strada.

Scorpione

La pazienza e la comprensione sono qualità importanti per affrontare situazioni che possono sembrare incomprensibili. Potrebbe esserci un motivo dietro ciò che sta accadendo e reagire con ostilità potrebbe peggiorare la situazione. Inoltre, mantenere una mente aperta e positiva potrebbe aiutarti a cogliere le opportunità che si presentano nella vita. Potrebbe esserci qualcosa di fantastico in serbo per te e mantenersi aperti a nuove esperienze potrebbe portare grandi ricompense.

Sagittario

Rilassarsi e prendersi cura di sé stessi sono importanti per mantenere una mente chiara e concentrarsi sulle proprie attività. Quando ci sentiamo stressati, può essere difficile concentrarsi e prendere decisioni efficaci. Dormire bene e riposarsi adeguatamente può aiutare a migliorare la concentrazione e la produttività, così come ridurre lo stress. Inoltre, il consiglio di Marte di non forzare le cose è importante da tenere a mente. A volte, quando cerchiamo di forzare le situazioni o di raggiungere i nostri obiettivi in modo troppo aggressivo, possiamo finire per danneggiare noi stessi o gli altri. Prenditi il tempo necessario per fare le cose bene e concentrati sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

Capricorno

Non farsi illudere da false speranze è importante per mantenere una prospettiva realistica sulla vita. Ciò non significa essere negativi o cinici, ma piuttosto accettare la realtà e lavorare verso i nostri obiettivi in modo efficace. Invece di aspettare che le cose accadano per magia, dobbiamo iniziare a muoverci e fare il lavoro necessario per raggiungere i nostri obiettivi. Ciò potrebbe richiedere sforzo, tempo e persino sacrificio, ma alla fine gli sforzi daranno i loro frutti. È importante anche tenere a mente che i successi non arrivano sempre rapidamente o in modo lineare, quindi bisogna essere pazienti e perseveranti. Continuare a muoversi avanti, anche quando si incontrano ostacoli o fallimenti temporanei, può portare a grandi risultati nel lungo termine.

Acquario

Spesso, quando ci troviamo di fronte a problemi o situazioni difficili, la nostra reazione istintiva potrebbe essere quella di reagire in modo impulsivo o di affrontare la situazione immediatamente. Tuttavia, questo potrebbe non essere sempre la scelta migliore. A volte, ci vuole una pausa per valutare la situazione e prendere decisioni o azioni appropriate. Inoltre, delegare i problemi a qualcuno che ne sa di più o che è in grado di fornire supporto professionale può essere molto utile. Uno psicologo o un saggio amico potrebbe fornire un'opinione obiettiva e aiuto prezioso per trovare soluzioni ai problemi o per gestire le situazioni difficili. Ricevere supporto e aiuto da qualcuno che si fida può anche aiutare a ridurre lo stress e la pressione che si potrebbero sentire.

Pesci

Quando si tratta di far valere le proprie ragioni, è importante farlo in modo giusto e rispettoso. Ciò potrebbe richiedere coraggio e determinazione, ma il supporto delle stelle potrebbe dare la spinta necessaria per farlo. Tuttavia, è anche importante rimanere aperti alle possibilità e alle sorprese che la vita potrebbe offrire. Continuare ad avere una mente aperta e curiosa potrebbe aiutare a trovare nuove opportunità e a sperimentare cose nuove. Potrebbe essere una buona idea rimanere attenti alle opportunità che potrebbero presentarsi durante la settimana e agire in modo opportuno quando ne vale la pena. Potrebbe esserci qualcosa di sorprendente o inaspettato in arrivo, quindi mantieni gli occhi aperti e sii pronto a cogliere l'occasione quando si presenta.

