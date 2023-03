Oroscopo dell'Amore per la settimana 13-19 marzo: ecco la previsione settimanale di Artemide.

Ariete

I pianeti si allineano in modo favorevole per te, creando un'energia che ti spinge a comunicare e a conoscere nuove persone. Questo può portarti a incontrare qualcuno di speciale che potrebbe avere un ruolo importante nella tua vita, sia come amico che come potenziale partner. Sfrutta questa occasione per espandere i tuoi orizzonti e approfondire le tue relazioni sociali.

Toro

Sei molto fortunato in amore! Questo è il momento perfetto per incontrare una persona straordinaria e rendere la vita più luminosa e felice. La chimica dell'amore sarà molto forte, quindi dovresti fare attenzione alle tue emozioni per non spaventare il tuo futuro partner.

Gemelli

Il tuo carisma sarà ammirato da molte persone, il che significache hai buone possibilità di incontrare la tua potenziale anima gemella. Non lasciare che questa energia vada sprecata e usala con saggezza. Nel caso in cui coloro che hanno una relazione ne abbiano bisogno, le stelle hanno predisposto un periodo di riconciliazione.

Cancro

L'universo creerà le condizioni perfette per scrivere una nuova storia d'amore con la persona giusta per te. Sarai l'autore che scriverà la tua storia d'amore usando la tua immaginazione e i tuoi sentimenti. Se hai già una relazione, ti divertirai moltissimo con il tuo compagno di vita.

Leone

Sei il segno più appassionato dell'intero zodiaco e durante questo periodo sentirai pienamente il potere dell'amore, belle emozioni e sentimenti. Il magnetismo che emani aumenterà la tua popolarità e alcune persone potrebbero tentare di "disturbare" la tua solitudine. Se hai una relazione, la tua cautela ti aiuterà a evitare problemi.

Vergine

Una situazione insolita questa settimana ti ricorderà che la vita è bella anche senza un partner. Una volta capito che devi fare pace con te stesso, possono aprirsi nuove opportunità in amore. Aspettati piacevoli sorprese.

Bilancia

La fiamma dell'amore riscalderà il tuo cuore durante questo periodo speciale. Ciò significa che avraiuna storia d'amore appassionata che può trasformarsi in qualcosa di seriose stabilisci una comunicazione aperta con il tuo potenziale partner. Chi ha una relazione sarà in grado di risolvere controversie e fare progetti per il futuro.

Scorpione

Non devi sederti e aspettare che l'amore ti trovi. Devi uscire nel mondo ed essere vistoperché l'amore della tua vita potrebbe essere proprio dietro l'angolo ad aspettarti. Prendi i vestiti più belli dall'armadio e sbrigati. Per chi ha già il cuore impegnato e chi ha un compagno, una bellissima sorpresa segnerà la fine di questa settimana.

Sagittario

Avrai l'opportunità di incontrare qualcuno di nuovo tramite app di appuntamenti online o per caso per strada, oppure sui mezzi di trasporto. Tuttavia, stai molto attento nella tua comunicazione, perché solo il tempo dirà le sue vere intenzioni. Capricorno

Grandi occasioni per innamorarsi questa settimana che non si ripeteranno per molto tempo, quindi dovresti sfruttarle al massimo. La tua relazione può assumere un nuovo significato dopo che avrai conosciuto meglio il tuo amante e discusso apertamente delle tue aspettative.

Acquario

Vuoi provare qualcosa di magico con il tuo partner,il che significa che devi fare la tua parteper creare un miracolo tra di voi. Non aspettare che qualcosa accada per caso, olo le tue azioniti faranno ottenereciò che desideri.

Pesci

Questa settimana puoi rilassarti, l'Universo ha preparato per te grandi sorprese in termini di amore. Troverai sicuramente un motivo per essere felice, soprattutto se trascorri più tempo in compagnia della tua anima gemella. Anche i solitari avranno il loro "momento di fama" e tutto cambierà in un istante.

© Riproduzione riservata