L'Oroscopo 2023 di Paolo Fox a "I Fatti Vostri": ecco le previsioni per tutti i segni

Ariete

Il 2023 si presenta come un anno cruciale per l'economia globale, e anche l'Ariete dovrà affrontare alcuni ostacoli finanziari. Tuttavia, grazie alla propria creatività e ingegno, potrà trovare soluzioni innovative per risolvere i problemi e ristabilire l'equilibrio finanziario. Il transito di Mercurio potrebbe rappresentare una sfida per l'Ariete, poiché questo pianeta governa la comunicazione e il pensiero razionale. Tuttavia, grazie alla naturale determinazione e alla capacità di adattarsi alle situazioni difficili, l'Ariete sarà in grado di superare qualsiasi ostacolo e di raggiungere i propri obiettivi.

La seconda metà dell'anno potrebbe portare maggiori guadagni e rimborsi, grazie alle scelte sagge e alle opportunità che si presenteranno. Sarà importante sfruttare al meglio le occasioni per investire e accumulare risorse, mantenendo sempre una visione a lungo termine. In amore, l'Ariete potrebbe finalmente trovare la stabilità emotiva che tanto desidera. Le possibilità di costruire una relazione duratura e appagante saranno maggiori, grazie alla capacità di mettere in gioco le proprie emozioni e di aprirsi all'altro. Sarà importante trovare un equilibrio tra la passione e l'impegno, per costruire una relazione solida e duratura nel tempo.

Toro

Dopo un anno di riflessione e scelte drastiche nel 2022, il 2023 porta opportunità di fortuna e realizzazione per il Toro grazie ai transiti di Saturno e Giove. La seconda parte dell'anno sarà particolarmente fruttuosa sia in amore che nei soldi, con la possibilità di trovare un partner o risolvere questioni finanziarie.

Gemelli

Il 2023 sarà l'anno per risolvere i conti in sospeso del 2022. Ci sarà la possibilità di fare progressi nella carriera e di migliorare la situazione finanziaria. In amore, il primo trimestre potrebbe essere difficile, ma la seconda metà dell'anno porterà nuove opportunità.

Cancro

Il 2023 sarà un anno importante per il lavoro e gli studi, con la seconda parte dell'anno che promette successi. L'estate sarà favorevole per le relazioni e potrebbe portare a matrimoni o convivenze. La primavera e l'autunno saranno periodi di soluzioni e sorprese.

Leone

Il 2023 sarà un anno di successo nel lavoro e di risoluzione di una questione importante entro la metà di maggio. Aprile e giugno saranno mesi interessanti per le relazioni, mentre da maggio bisognerà fare attenzione dal punto di vista finanziario. In autunno, alcuni dovranno rivedere alcune situazioni in sospeso.

Vergine

Il 2023 porterà da marzo un Saturno in opposizione, che spingerà a fare scelte e chiarimenti. Bisognerà bloccare rapporti superflui e ridiscutere accordi tra marzo e maggio. Anche se richiederà un po' di fatica, il cielo sarà favorevole.

Bilancia

Nel 2022, i nativi del segno Bilancia hanno affrontato un periodo di insicurezza e stanchezza. Nel 2023, coloro che hanno avuto problemi fisici o personali lo scorso anno iniziano l'anno con diffidenza verso il futuro, ma questa sensazione scomparirà gradualmente. Nel periodo primaverile, molte situazioni in sospeso si sbloccano, mentre tra luglio e settembre ci sarà una crescita. Chi ha una relazione potrebbe avere problemi nella ripartizione delle responsabilità e delle mansioni, ma le soluzioni aiuteranno chi è stato male o aspetta miglioramenti. Il 2023 si concluderà in bellezza con Venere nel segno da novembre.

Scorpione

La prima parte dell'anno per gli Scorpione sarà molto interessante, con un picco massimo per i mesi di marzo, aprile e maggio. Nella seconda metà dell'anno, i single del segno avranno una grande voglia di mettersi in gioco. Sarà necessario superare momenti di coraggio ed eccessi di timidezza, visto che il segno appartiene alla categoria acqua. Chi vuole parlare di lavoro e di amore potrà concentrarsi sulla parte iniziale e centrale dell'anno, mentre l'autunno potrebbe essere costoso. Le scelte più importanti per le coppie che si vogliono bene vengono fatte nella prima parte dell'anno. Il 2023 si chiuderà in maniera attiva per quanto riguarda i rapporti d'amore per i nati nel segno dello Scorpione, purché siano liberi da gelosie e pregiudizi.

Sagittario

Il 2023 sarà un anno di trasformazioni per i Sagittario, che dovranno accettare di cambiare spesso pelle. La prima parte dell'anno sarà governata da Giove a favore, con un momento di positiva tensione. A partire da marzo, Saturno inizierà un transito particolare che rappresenta il desiderio di apportare cambiamenti drastici alla propria vita. Chi lavora in una società con colleghi o soci dovrà cambiare qualcosa e mettere in cantiere l'idea di cambiare prospettive e traguardi. Per quanto riguarda l'amore, l'estate sarà un periodo favorevole per fare nuove conoscenze, mentre a novembre ci sarà la possibilità di conoscere persone interessanti. È importante prestare attenzione alla forma fisica a partire da metà marzo, quando Saturno inizia il transito particolare.