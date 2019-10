Scontro Gruber-Meloni su La7, la conduttrice: "Sta dicendo sciocchezze" - Video

Duro scontro in diretta, a “Otto e mezzo” su La7, tra la deputata di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, sulla manovra finanziaria e sull'Unione Europea.

Meloni accusa Renzi, Gentiloni e Conte di fare gli interessi dell’Europa e non dell’Italia: "Lungi da me difendere il governo gialloverde, ma le ricordo che l'Europa costrinse quel governo a passare da un deficit di 2,4% del Pil a 1,4% del Pil. Con Matteo Renzi il deficit era del 2,5%, e all'Unione europea andava bene. Conte parte da un deficit del 2,2%, e voglio vedere cosa dirà l'UE: ad occhio dirà che andrà bene, perché quando un governo fa gli interessi di Francia e Germania ti lascia passare. Si chiama ricatto, non Unione europea".

Lilli Gruber: "Sta dicendo sciocchezze: dire che i 27 paesi fanno gli interessi della Germania è una sciocchezza. Tutti parametri erano diversi, a cominciare dal dato della crescita".

