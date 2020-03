Emergenza Coronavirus in Italia, in tv il discorso del premier Conte

"Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Ma siamo un Paese forte, che non si arrende: è nel nostro DNA". Inizia così il discorso del premier Giuseppe Conte, andato in onda in tv, dopo i nuovi provvedimenti presi per fronteggiare l'emergenza Coronavirus in Italia. Fra questi la decisione di chiudere nuovamente le scuole da oggi e fino al 15 marzo.

"Stiamo affrontando la sfida del Coronavirus - ha detto -. Una sfida che non ha colore politico, che deve chiamare a raccolta l’intera Nazione. È una sfida che va vinta con l’impegno di tutti: cittadini e Istituzioni, scienziati, medici, operatori sanitari, protezione civile, forze dell’ordine. L’Italia, tutta, è chiamata a fare la propria parte".

