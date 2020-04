Coronavirus, Conte si commuove: "Molto difficile confrontarmi con i primi decessi"

Il premier Giuseppe Conte - intervistato durante la puntata dello Speciale Accordi & Disaccordi, in onda sul Nove - si è commosso quando ha spiegato il momento più difficile da affrontare per lui in questa emergenza Coronavirus.

"In primis - ha detto - il momento più difficile è stato disporre per la prima volta la zona rossa nel Lodigiano: 10 comuni, 50 mila abitanti. Una cosa mai successa dal dopoguerra ad oggi. Poi, iniziare a vedere la lista delle vittime: quando ho dovuto confrontarmi con i primi decessi, abbiamo toccato con mano una ferita che si sarebbe aperta sempre di più".

