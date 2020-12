Cashback di Natale: le istruzioni per i rimborsi - VIDEO

Tutto pronto per il cashback di Natale. «Usa carte e app: guadagni, vinci e cambi il Paese». Con questo slogan è partita una campagna di informazione sul piano cashless del governo che parte l’8 dicembre. E ora c'è anche un sito: cashlessitalia.it. «Italia Cashless - si legge nella presentazione - è un piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente».

«Ora usare le carte del pagamento conviene e tanto», recita lo spot, «con l’extra cashback di Natale, la prima misura del piano Italia cashless se fai almeno dieci pagamenti con carta ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro in un solo mese».

Nella slide la spiegazione del piano. Si parte con il cashback 10%: «Rimborso del 10% se usi carte e app. Fino a 300 euro l’anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti. Usale sempre nei supermercati, negozi ma anche con artigiani e professionisti (idraulico, elettricista, meccanico, parrucchiere, estetista, architetto, avvocato, dentista...). Non vale per gli acquisti online. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro». Il cashback 10% sarà attivo dall’8 al 31 dicembre.

Che cos'è?

Come partecipare

- Per partecipare assicurati di avere SPID o la Carta d’Identità elettronica (CIE).

- Puoi richiederlo gratuitamente a uno dei provider che trovi sul sito spid.gov.it.

- Puoi richiedere il rilascio della CIE presso il tuo Comune.

- Poi scarica l'app IO e, dopo l'avvio del Cashback, abilita le carte che utilizzi per i pagamenti.

