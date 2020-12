Calabria al voto, Vittorio Sgarbi si candida: "Liberare i calabresi dalle menzogne" – VIDEO

Vittorio Sgarbi scende in campo anche in Calabria per le prossime elezioni regionali in programma, salvo cambiamenti legati alla pandemia, il 14 febbraio 2021. Si vota in seguito alla scomparsa di Jole Santelli e Sgarbi si candida con la sua lista "Rinascimento".

"Ho deciso di liberare i calabresi dalle menzogne - attacca Sgarbi in un video pubblicato su Facebook - quel poco che si poteva fare è stato impedito dal governo" dice riferendosi alle chiusure del decreto di Natale. "Il nome è Rinascimento perché bisogna rifiorire e tornare a vivere".

