Crisi di governo, dalle 9,30 al Senato il passaggio più difficile

Forte del risultato ottenuto alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre la maggioranza assoluta, Giuseppe Conte sarà oggi dalle 930 al Senato, dove il passaggio sarà più delicato. Alla prima prova dell’Aula Iv si è astenuta, 259 i contrari. Votano sì cinque deputati ex M5S, il dissidente Andrea Colletti e l’azzurra, ora ex, Renata Polverini. Conte ha chiesto di voltare pagina, appellandosi ai «volenterosi» di area europeista, impegnandosi per una nuova legge elettorale in senso proporzionale. Per il Pd "la maggioranza assoluta è un fatto politico importante". Renzi: "è risicata, tra due mesi sono daccapo». Il centrodestra continua a sperare nel voto anticipato o in un’alternanza in corsa.

