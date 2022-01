Elezioni Quirinale: Mattarella supera il quorum, l'applauso dell'Aula

Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica. Al raggiungimento del Quorum – 505 voti – è partito un lungo applauso dall'Aula.

Il Parlamento ha scelto: Sergio Mattarella è il tredicesimo presidente della Repubblica con 759 voti, è il secondo presidente più votato nella storia repubblicana. Meglio di lui solo Sandro Pertini, che ottenne 832 voti. L'intesa per il suo bis è stata raggiunta nel vertice di maggioranza e grazie alla mediazione del premier Mario Draghi.

I capigruppo delle forze politiche nel pomeriggio avevano incontrato il Capo dello Stato uscente al Quirinale per chiedere la disponibilità alla sua rielezione. «È andato tutto bene», ha detto ai cronisti Simona Malpezzi capogruppo del Pd al Senato. Il Capo dello Stato ha detto che «aveva altri piani per il suo futuro», ma vista la situazione si è messo a disposizione, riferisce la capogruppo delle Autonomie al Senato Julia Unterberger lasciando il Quirinale. «Lo abbiamo pregato, vista la situazione, di restare per un altro mandato».

© Riproduzione riservata