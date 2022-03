Ponte sullo Stretto, la Siracusano: "Basta con le prese in giro di questo Governo"

"Vogliamo chiarezza dal governo, il tempo delle prese in giro per i siciliani è finito. Il governo è chiamato alla missione di superare il gap infrastrutturale fra Sud e Nord, se non lo vuole fare ha il dovere di dirlo. Basta prese in giro". Lo ha dichiarato in Aula alla Camera la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, contestando la scelta dell'esecutivo di modificare il suo ordine del giorno sul Ponte sullo Stretto, durante la discussione di questa mattina sulla riforma costituzionale per il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.

"E' bizzarro, ridicolo quanto accaduto su questo ordine del giorno - ha sottolineato la Siracusano in un intervento al termine della seduta della Camera - Il governo, il ministro Giovannini, hanno deciso di cambiare le parole 'Ponte sullo Stretto' con 'collegamento stabile e veloce". I siciliani sono preoccupati e inorriditi per questa cosa: se qualche giorno fa il governo, per bocca di Giovanni, ha detto che sta investendo 50 milioni di euro di soldi pubblici per l'ennesimo studio di fattibilità sul Ponte sullo Stretto a più campate, cancellando il vecchio, è strano che poi si scandalizzi e cambi parola su un ordine del giorno".

